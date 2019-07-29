Наташа Королева на «Жаре» подчеркнула формы кожаным бюстье

Экс-супруга композитора Игоря Николаева тщательно следит за своей фигурой, что можно было увидеть на музыкальном фестивале в Баку.

В свои 46 лет эстрадная певица Наташа Королева тщательно следит за фигурой. Исполнительница не скрывает: как только она начинает набирать лишний вес, муж тут же отправляет ее в спортзал.

Сергей Глушко, как личный тренер певицы, требует от возлюбленной полной самоотдачи и дисциплинированности. Благодаря правильному сбалансированному питанию и умеренным физическим нагрузкам экс-супруге композитора Игоря Николаева удается поддерживать фигуру в тонусе.

К слову, ранее на склонность к полноте жаловалась и Анна Семенович. Исполнительница сетовала на то, что ей приходится сгонять вес в тренажерном зале. При этом, когда артистка приезжает в гости к родителям, близкие встречают певицу ее любимым блюдом, жареной картошкой. Перед этим лакомством Семенович устоять не может.

Как и экс-солистка группы «Блестящие», Наташа Королева довольна своей фигурой и внешностью. Так, на музыкальном фестивале «Жара» в Баку исполнительница появилась в черных облегающих мини-шортах, которые артистка надела поверх капроновых колгот в сеточку. Певица подчеркнула формы кожаным бюстье, не забыв о салатовом жакете и туфлях-лодочках.

На сцене Наташа Королева исполнила свой хит «Маленькая страна», эту композицию поклонники артистки встретили бурными овациями.