Супруга Клявера в Баку позировала в серебристом платье-комбинации

Денис Клявер вместе с супругой Ириной стал гостем музыкального фестиваля «Жара» в Баку. На красной дорожке 38-летняя возлюбленная исполнителя позировала в серебристом платье-комбинации на бретельках. Девушка отдала предпочтение облегающему наряду, дополнив образ колье и маленькой сумочкой. Супруга Клявера нанесла вечерний макияж, оставив локоны распущенными. Сам певец выбрал стиль total-black, появившись на публике в черном бархатном костюме и сорочке того же оттенка.

К слову, пропустить фестиваль «Жара» в Баку не смогли и другие знаменитости, среди которых: Вера Брежнева, Ольга Бузова, Григорий Лепс, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Валерия, Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Наталья Чистякова-Ионова, Альбина Джанабаева и многие другие.

Напомним, что у Дениса Клявера есть 17-летний сын Тимофей. В этом году юноша получил аттестат зрелости. В новых отношениях у исполнителя родился младший сын Даниэль, в сентябре ему исполнится шесть лет. Несмотря за значительную разницу в возрасте, дети певца дружат между собой. А сам Денис не пренебрегает своими родительскими обязанностями.