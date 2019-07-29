Звездный стиль

Акцент на ноги: Нюша в Баку появилась на публике в платье-рубашке

Певица отдала предпочтение белому тону, создав гармоничный контраст с загорелой кожей.

Акцент на ноги: Нюша в Баку появилась на публике в платье-рубашке
Нюша (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

28-летняя Нюша, как и другие знаменитости, среди которых: Ани Лорак, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Денис Клявер, Жасмин, Вера Брежнева, Наталья Чистякова-Ионова, Ольга Бузова, Валерия — не смогла пропустить одно из самых ожидаемых мероприятий этого лета.

На музыкальном фестивале «Жара» исполнительница успела попозировать перед объективами в платье-рубашке. Наряд певицы с длинными рукавами дополнил черный кожаный поясок и босоножки с пайетками. Судя по длине платья, супруга Игоря Сивова решила акцентировать внимание публики на своих ножках. Нюша не скрывает: после родов ей пришлось приложить немало усилий для того, чтобы привести фигуру в былую форму.

Будучи кормящей мамой, исполнительница придерживалась особой диеты, стараясь отказываться от тяжелой пищи и отдавая предпочтение тем продуктам, которые легко усваиваются.

К слову, в мини-платье на фестивале «Жара» в Баку появилась и Наталья Чистякова-Ионова. Мама двух дочек: 12-летней Лидии и 7-летней Веры — отдала предпочтение серебристому оттенку, появившись на красной дорожке в наряде с ромбами. Как и Нюша, исполнительница тщательно следит за фигурой. В микроблоге певица не раз делилась видеороликами и фотоотчётами своих тренировок.

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звездный стильмода и стильНюшаФестиваль "Жара-2019"

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Акцент на ноги: Нюша в Баку появилась на публике в платье-рубашке
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