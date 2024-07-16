Три города Краснодарского края названы лучшими для тех, кто хочет спокойно отдохнуть

Сочи, Геленджик и Краснодар вошли в топ-10 самых популярных мест для «ленивого» отпуска.

Сочи занимает второе место в списке направлений для неспешного отдыха. За него проголосовали 20% респондентов. Город славится своей развитой инфраструктурой для отдыха на любой вкус, включая комфортный релакс.

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Геленджик немного отстает от Сочи, получив 19% голосов. Его свежий и ароматный воздух помогает туристам расслабиться и наслаждаться великолепными пейзажами.

Краснодар занял восьмое место, получив поддержку 3% опрошенных. В последнее время город становится не только промежуточным пунктом на пути к морю, но и самостоятельным туристическим направлением. Хотя моря здесь нет, можно насладиться отдыхом у бассейна, сообщает kuban.kp.ru со ссылкой на сервис «Твил».

Ранее курортников Краснодарского края предупреждали о пике сезона кишечных инфекций, которые очень легко подхватить. Инфекция может попасть в организм и через воду, и через пищу.