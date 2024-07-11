Сочинцы рассказали, что страдают из-за взлета цен во время наплыва туристов

Каждый местный житель в Сочи не рад наплыву туристов. Это выяснил сервис Ozon Travel, который провел соответствующий опрос.

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Горожане рассказали, что больше всего не любят путешественников из-за шума и суеты. Еще они считают, что именно из-за курортников взлетают цены. Еще многие недолюбливают приезжих из-за того, что они слишком сильно расслабляются и позволяют себе лишнего.

Многие жители Сочи убеждены, что город вполне мог бы обойтись без туристов.

Несмотря на это, больше 40% заявили о том, что никакого дискомфорта от наплыва жителей других регионов не испытывают, пишет sochi1.ru.

Ранее стало известно о том, что в Сочи начали по-новому «разводить» туристов на деньги. На «удочку» попадаются те, кто хочет сделать временную татуировку.