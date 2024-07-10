В Геленджике спасатели только через несколько дней нашли тело женщины, которую смыло с яхты

В Геленджике водолазы обнаружили тело женщины, которую смыло с борта яхты во время морской прогулки.

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Известно, что это был экстремальный отдых — курортников обучали азам управления судном на спортивной парусной лодке.

ЧП произошло, когда яхта уже возвращалась в порт, ее опрокинуло в море порывом ветра. Четверым яхтсменам удалось спастись, а одну женщину искали несколько дней. Важно отметить, что у организатора занятий не было необходимой лицензии, пишет Telegram-канала Kub Mash.

Ранее рассказывалось о том, как спасатель в свой выходной вытащил из воды четырех сапбордистов, которых уносило в открытое море.