Опытная туристка рассказала о четырех правилах, чтобы не подхватить ротавирус в Сочи

На курортах Краснодарского края с наплывом туристов начинается сезон кишечных инфекций. Подхватить болезнь достаточно легко, поэтому опытная путешественница Татьяна Рыбинцева в своем блоге решила поделиться, как не заразиться ротавирусом.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Туристка призналась, что специально отказывается от питания в столовых и готовит себе еду сама, чтобы снизить риск инфицирования.

Еще на юге не нужно пить воду из-под крана, ее лучше фильтровать или употреблять бутилированную.

Чтобы минимизировать вероятность заражения ротавирусом, не нужно покупать еду в местных лавочках, а также на пляже. Еще один совет: не хранить на жаре скоропортящиеся продукты, пишет glavny.tv.

Ранее сочинцы открыли правду, почему действительно не любят туристов.