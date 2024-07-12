Опытная туристка рассказала о четырех правилах, чтобы не подхватить ротавирус в Сочи

На курортах Краснодарского края с наплывом туристов начинается сезон кишечных инфекций. Подхватить болезнь достаточно легко, поэтому опытная путешественница Татьяна Рыбинцева в своем блоге решила поделиться, как не заразиться ротавирусом.
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Туристка призналась, что специально отказывается от питания в столовых и готовит себе еду сама, чтобы снизить риск инфицирования.
Еще на юге не нужно пить воду из-под крана, ее лучше фильтровать или употреблять бутилированную.
Чтобы минимизировать вероятность заражения ротавирусом, не нужно покупать еду в местных лавочках, а также на пляже. Еще один совет: не хранить на жаре скоропортящиеся продукты, пишет glavny.tv.
Ранее сочинцы открыли правду, почему действительно не любят туристов.
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