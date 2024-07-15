В Краснодаре пес решил посоревноваться с легкоатлетками и не смог их обогнать

В Краснодаре во время чемпионата России по легкой атлетике среди юниоров произошел неожиданный инцидент. Собака выбежала на стадион прямо во время забега на 800 метров. Это добавило соревнованиям еще больший интерес.

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Несмотря на то, что пес был в хорошей форме, ему еще есть над чем работать. Он отстал от девушек уже после первого круга.

Ранее рассказывалось о ростовском псе, который, задрав заднюю лапу, минуту выражал свое мнение о китайском автопроме. За ним с изумлением наблюдали посетители торгового центра, где стоял премиальный внедорожник. Интересно, что ему никто не стал мешать исполнять свое «мокрое дело». Все просто наблюдали за происходящим.