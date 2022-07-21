Затмила всех: 66-летняя Долина в костюме с принтом и ярких лодочках на шпильке «зажгла» на вечеринке

Лариса Долина является одной из самых успешных певиц в России. Она много лет выступает на сцене. Ее армия поклонников только растет.

Если раньше все знали хит «Погода в доме», то теперь она каждый год записывает новые треки с молодыми исполнителями. Артистка также похудела и не перестает демонстрировать стильные луки.