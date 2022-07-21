Затмила всех: 66-летняя Долина в костюме с принтом и ярких лодочках на шпильке «зажгла» на вечеринке

Лариса Долина является одной из самых успешных певиц в России. Она много лет выступает на сцене. Ее армия поклонников только растет.
Если раньше все знали хит «Погода в доме», то теперь она каждый год записывает новые треки с молодыми исполнителями. Артистка также похудела и не перестает демонстрировать стильные луки.
Этим летом Долина не отдыхает. Она ездила в Сочи на Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Там певица давала мастер-класс. При этом она выбирала то яркие костюмы, то силуэтные платья. Артистка не боится быть броской, поэтому носит брюки и жакеты с пайетками.
На этот раз Долина появилась на празднике у продюсера Агутина, которая отмечала день рождения. Для такого случая она облачилась в белый костюм с броским принтом и оранжевые лодочки на шпильке. Брюки позволили ей подчеркнуть изящные щиколотки.
Лариса Александровна пела с другими гостями. Она также не удержалась и пустилась в пляс. Певица затмила всех на танцполе.
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Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты не ожидали, что в 66 лет можно так зажигать.
«Ого, какой вокал», «Лариса Александровна, чумовой костюм», «Выглядите бесподобно», «Вам нет равных», «Как вы двигаетесь», «Молоды в душе! Ну какая красотка», — стали писать подписчики.