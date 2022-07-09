На стиле: 66-летняя Долина в мерцающем костюме со струящимися брюками выступила в Сочи

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. И ее армия продолжает расти. В 66 лет певица выпускает новые хиты, поет с молодыми исполнителями и снимается в телевизионных проектах.
Также ее можно увидеть на вечеринках у друзей. За последние несколько лет она похудела и сменила гардероб. теперь звезда носит костюмы, рваные джинсы и короткие платья.
Недавно Долина приехала в Сочи. Она провела время на Музыкальном форуме Леонида Агутина. Примечательно, что певица участвовала в мастер-классах и не раз представала в женственных образах. Накануне она выступила на концерте.
Для такого случая артистка выбрала мерцающий костюм с удлиненным жакетом и струящимися брюками. Ботинки дополнили ее современный и броский аутфит.
Поклонники осыпали артистку комплиментами. Наряд позволил ей скрыть изъяны фигуры. Многие отметили, что ее образ был ослепительным.
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«Какие милые», «Ваш голос ласкает слух, браво», «Какая красотка», «Выглядите бомбически», «Костюм просто огонь», «На вас теперь равняется молодежь», «Ох, сколько сияния», — стали писать пользователи Сети.