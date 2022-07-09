На стиле: 66-летняя Долина в мерцающем костюме со струящимися брюками выступила в Сочи

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. И ее армия продолжает расти. В 66 лет певица выпускает новые хиты, поет с молодыми исполнителями и снимается в телевизионных проектах.

Также ее можно увидеть на вечеринках у друзей. За последние несколько лет она похудела и сменила гардероб. теперь звезда носит костюмы, рваные джинсы и короткие платья.