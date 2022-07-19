Испортила фигуру: Лариса Долина выбрала ультрамодные брюки с накладными карманами, но прогадала с обувью

Лариса Долина известная исполнительница. Она уже много лет выступает на публике. У нее есть поклонники, которые еще помнят премьеру хита «Погода в ломе».
Однако артистка легко завоевывает и любовь молодежи. В свои 66 лет она активно снимается в телевизионных шоу, появляется на вечеринках и экспериментирует с образами.
Так как Долина смогла похудеть, то она носит как модные платья, так и яркие костюмы. Певица не боится добавлять аксессуары, а некоторые украшения она делает своими руками.
На этот раз артистка собралась в Витебск. Она отправилась в салон, чтобы забрать новый наряд.
При этом Лариса Александровна щегольнула в брюках клеш кремового цвета и блузке с акцентом на талии. А примерила звезда необычный костюм с асимметричным жакетом апельсинового цвета. Она пришла в восторг от образа.
«Приехала в Рада стайл забирать костюм, который мне сшили за сутки! По-моему, бомба», – заявила артистка.
Поклонники осыпали комплиментами певицу. Некоторые отметили, что у нее не менее стильно выглядит повседневный наряд. Именно его оценила имидж-стилист Елена Бестави для сайта Teleprogramma.pro.
«Если говорить про актуальность образа, то да – он актуален. Потому что в этом сезоне и широкие брюки, и светлые брюки, и накладные карманы на брюках – тренды. Придает ли этот наряд звезде стройности?
Тут я бы хотела пояснить, что накладные карманы визуально будут увеличивать объемы в той зоне, где они находятся.
В данном случае возможно это не сильно заметно, так как брюки сильно расширяются к низу. Но говорить о том, что этот образ стройнит певицу уже не приходится.
Хотелось бы отметить, что абсолютно не продуман выбор черной обуви. Да, он поддерживается черно-белой сумкой. Но в данном случае, у Лариса Александровны не большой рост, и делая акцент на обуви, которая бросается в глаза, она только подчеркивает это.
Если бы она предпочла либо обувь в тон брюк, либо просто белую обувь, то этого эффекта можно было бы избежать. Выбрав черную обувь, она утяжелила весь образ в целом. Он стал более приземленным», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro