Испортила фигуру: Лариса Долина выбрала ультрамодные брюки с накладными карманами, но прогадала с обувью

Поклонники осыпали комплиментами певицу. Некоторые отметили, что у нее не менее стильно выглядит повседневный наряд. Именно его оценила имидж-стилист Елена Бестави для сайта Teleprogramma.pro.

«Если говорить про актуальность образа, то да – он актуален. Потому что в этом сезоне и широкие брюки, и светлые брюки, и накладные карманы на брюках – тренды. Придает ли этот наряд звезде стройности?

Тут я бы хотела пояснить, что накладные карманы визуально будут увеличивать объемы в той зоне, где они находятся.

В данном случае возможно это не сильно заметно, так как брюки сильно расширяются к низу. Но говорить о том, что этот образ стройнит певицу уже не приходится.

Хотелось бы отметить, что абсолютно не продуман выбор черной обуви. Да, он поддерживается черно-белой сумкой. Но в данном случае, у Лариса Александровны не большой рост, и делая акцент на обуви, которая бросается в глаза, она только подчеркивает это.

Если бы она предпочла либо обувь в тон брюк, либо просто белую обувь, то этого эффекта можно было бы избежать. Выбрав черную обувь, она утяжелила весь образ в целом. Он стал более приземленным», – высказалась эксперт.