Испортила фигуру: Лариса Долина выбрала ультрамодные брюки с накладными карманами, но прогадала с обувью

Артистка устроила шопинг. Она выбрала женственные образ с изюминкой, который оценила Елена Бестави.
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: соцсети звезды

Лариса Долина известная исполнительница. Она уже много лет выступает на публике. У нее есть поклонники, которые еще помнят премьеру хита «Погода в ломе».

Однако артистка легко завоевывает и любовь молодежи. В свои 66 лет она активно снимается в телевизионных шоу, появляется на вечеринках и экспериментирует с образами.

Так как Долина смогла похудеть, то она носит как модные платья, так и яркие костюмы. Певица не боится добавлять аксессуары, а некоторые украшения она делает своими руками.

На этот раз артистка собралась в Витебск. Она отправилась в салон, чтобы забрать новый наряд.

При этом Лариса Александровна щегольнула в брюках клеш кремового цвета и блузке с акцентом на талии. А примерила звезда необычный костюм с асимметричным жакетом апельсинового цвета. Она пришла в восторг от образа.

«Приехала в Рада стайл забирать костюм, который мне сшили за сутки! По-моему, бомба», – заявила артистка.

Поклонники осыпали комплиментами певицу. Некоторые отметили, что у нее не менее стильно выглядит повседневный наряд. Именно его оценила имидж-стилист Елена Бестави для сайта Teleprogramma.pro.

«Если говорить про актуальность образа, то да – он актуален. Потому что в этом сезоне и широкие брюки, и светлые брюки, и накладные карманы на брюках – тренды. Придает ли этот наряд звезде стройности?

Тут я бы хотела пояснить, что накладные карманы визуально будут увеличивать объемы в той зоне, где они находятся. 

В данном случае возможно это не сильно заметно, так как брюки сильно расширяются к низу. Но говорить о том, что этот образ стройнит певицу уже не приходится. 

Хотелось бы отметить, что абсолютно не продуман выбор черной обуви. Да, он поддерживается черно-белой сумкой. Но в данном случае, у Лариса Александровны не большой рост, и делая акцент на обуви, которая бросается в глаза, она только подчеркивает это. 

Если бы она предпочла либо обувь в тон брюк, либо просто белую обувь, то этого эффекта можно было бы избежать. Выбрав черную обувь, она утяжелила весь образ в целом. Он стал более приземленным», – высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави.  Фото:  Teleprogramma.pro

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