Летний хит: Долина в костюме оверсайз цвета омлета с модными брюками палаццо скрыла изъяны фигуры

Лариса Долина много лет выступает на сцене. Она уже не первый год преподает в вузе, а также артистка участвует в фестивалях и телевизионных шоу. В свои 66 лет она следит за модой.

Ей удалось похудеть больше чем на 20 килограммов, поэтому она обновила гардероб. В последнее время звезда носит как платья, так и броские костюмы.