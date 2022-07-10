Летний хит: Долина в костюме оверсайз цвета омлета с модными брюками палаццо скрыла изъяны фигуры

Лариса Долина много лет выступает на сцене. Она уже не первый год преподает в вузе, а также артистка участвует в фестивалях и телевизионных шоу. В свои 66 лет она следит за модой.
Ей удалось похудеть больше чем на 20 килограммов, поэтому она обновила гардероб. В последнее время звезда носит как платья, так и броские костюмы.
Вот уже несколько дней Долина находится на Музыкальном форуме Леона Агутина. Она дает мастер-классы и выступает на сцене. Артистка накануне предстала в костюме с пайетками. А теперь она решила поддержать тренд на яркие наряды.
Лариса Александровна на мастер-класс пришла в легком льняном костюме цвета омлета. Наряд оверсайз с остромодными брюками палаццо скрыл изъяны ее фигуры. Певица выглядела постройневшей и помолодевшей.
Долина хвалила учеников, которые все схватывали на лету. А поклонники были впечатлены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами.
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«Ну вы не перестаете удивлять», «Какой роскошный костюм», «Такая стройная», «Ох, какой цвет и вам так идет», «Вы прям хорошеете», «Такие брюки! Ой, мечта», «Вы стали другой! Такой стильный образ», — стали писать подписчики.