«Вот это вид!»: Ольга Бузова распахнула куртку из денима, обнажив свои прелести на концерте L’One

На этот раз Бузова посвятила выходной отдыху и развлечениям. Она покрасовалась в модных джинсах клеш и куртке оверсайз из денима. Артистка встретилась с подругой, а потом они отправились на концерт L’One. Телеведущая не стала скрывать свои прелести, она распахнула куртку, представ в алом топе-бра.

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