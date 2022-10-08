«Вот это вид!»: Ольга Бузова распахнула куртку из денима, обнажив свои прелести на концерте L’One

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру на телевидении. Она может похвастаться тем, что снимается в нескольких проектах. Недавно артистка также ездила в Минск, где стала наставницей в шоу «Фактор. BY». Так как ей нравится быть в центре внимания, она носит броские образы. В обычно жизни звезда подбирает наряды себе по своему вкусу.
Примечательно, что в этом году Ольга много работает над фигурой. Она также научилась танцевать на пилоне, чтобы удивить публику на своем концерте. Однако пока телеведущая не вернулась в форму. Порой она демонстрирует свои формы в смелых нарядах. Хейтеры не упускают возможности, подвергнуть ее критике.
На этот раз Бузова посвятила выходной отдыху и развлечениям. Она покрасовалась в модных джинсах клеш и куртке оверсайз из денима. Артистка встретилась с подругой, а потом они отправились на концерт L’One. Телеведущая не стала скрывать свои прелести, она распахнула куртку, представ в алом топе-бра.
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На этот раз Ольга устроила танцы. Она продемонстрировала пышное декольте во всей красе. Артистка подпевала исполнителю. Поклонники снова разделились на два лагеря. Одним понравился ее образ, а другие ее раскритиковали.
«Оля, еще не нашла парня?», «Двигаешься ужасно», «А раздеваться в октябре нормально?», «Вот это вид!», «Декольте какое! Ого», «Видно, что страдает без мужчины», — стали писать подписчики.