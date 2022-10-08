«Пополнела и похорошела»: Бузова в латексном боди и ботфортах засветила свой округлый тыл на пилоне

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она раньше вела шоу «Дом-2», но теперь участвует в новых проектах. В этом году артистка дважды ездила в Африку, а также недавно побывала на съемках в Минске. Каждый раз она удивляет публику своими яркими нарядами. Звезда не боится носить мини-юбки и крохотные топы.
А вот концерты Ольга теперь дает гораздо реже. Однако в этом году она собрала «Крокус», подготовив грандиозное шоу. На этот раз телеведущая выложила видео с одним из самых провокационных номеров, к которому она готовилась несколько месяцев.
На кадрах Бузова предстала в латексном боди с разрезами. Лук дополнили ботфорты. Она станцевала на пилоне. Артистка смогла продемонстрировать не только пластичность и растяжку. Откровенный наряд не скрыл ее прелести. Ольга засветила свой округлый тыл во всей красе. Звезда сразила фанатов своим дерзким образом.
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Примечательно, что многие осыпали ее комплиментами, но нашлись и те, кто осудил Ольгу за слишком смелый номер.
«Скатилась до пошлости», «Ну наряд можно было поинтереснее найти», «И самое главное не прикрыла», «Ох, какой вид», «Смотришься эффектно», «И этому она так долго училась», «Пополнела и похорошела», — стали писать подписчики.