«Прилично в два часа дня так шикарно выглядеть?»: Бузова предстала в мерцающем мини-платье и на шпильках

На этот раз Ольга облачилась в силуэтное мини-платье серебристого цвета с эффектом мерцания. Она предпочла сделать акцент на стройные ноги. Телеведущая дополнила образ туфлями на шпильке. Ей сделали укладку с прямыми волосами и яркий макияж.

«Прилично в два часа дня так шикарно выглядеть? Я иду в кадр, готовлю для вас кое-что интересное! А я неплохо выгляжу», — отметила Бузова.

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