«Прилично в два часа дня так шикарно выглядеть?»: Бузова предстала в мерцающем мини-платье и на шпильках

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Артистка предпочитает удивлять поклонников своими образами. В 36 лет она не перестает работать над фигурой. Ольга не скрывает, что стилисты подбирают ее образы. Зачастую она маскирует изъяны фигуры.
Не так давно Бузова вернулась в Москву. Она старается носить стильные косухи и тренчи. При этом на съемках артистка порой примеряет более дерзкие наряды. Недавно она показала луки, в которых красовалась на шоу «Фактор.BY».
На этот раз Ольга облачилась в силуэтное мини-платье серебристого цвета с эффектом мерцания. Она предпочла сделать акцент на стройные ноги. Телеведущая дополнила образ туфлями на шпильке. Ей сделали укладку с прямыми волосами и яркий макияж.
«Прилично в два часа дня так шикарно выглядеть? Я иду в кадр, готовлю для вас кое-что интересное! А я неплохо выгляжу», — отметила Бузова.
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Поклонники осыпали комплиментами Ольгу. Многие признались, что наряд выглядит эффектно. Однако нашлись и те, кто ее подверг критике.
«Какая сногсшибательная», «Ну всем бы такую работу», «Словно диско-шар», «Оля, ну тебе все идет», «Скрыла животик», «Ноги просто бесподобные», «Выглядишь словно уже Новый год», — стали писать пользователи Сети.