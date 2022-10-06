Прикрыла скромную грудь: Бузова в пудровых сапогах-чулках и нюдовом боди едва не оконфузилась под дождем

На этот раз Бузова решила предстать в брюках с высокой посадкой, нюдовом боди и сапогах-чулках пудрового цвета. Она предпочла подчеркнуть свою фигуру. Образ дополнила куртка-рубашка из денима. Примечательно, что телеведущая заявила, что довольна своим луком.

«Какие крутые сапожки! Вообще класс! Так довольна этим брендом, так рада, что их нашла», — отметила звезда.

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