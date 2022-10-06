Прикрыла скромную грудь: Бузова в пудровых сапогах-чулках и нюдовом боди едва не оконфузилась под дождем

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру и может похвастаться тем, что за ее жизнью следят миллионы поклонников. После участия в шоу «Дом-2» артистка привыкла демонстрировать свою жизнь. Она теперь регулярно старается привлекать к себе внимание с помощью нарядов и участия в громких проектах.
Примечательно, что в этом году Ольга начала активно заниматься спортом. Она старается вернуться в форму. На съемках стилисты подбирают для нее образы, которые скрывают изъяны фигуры. Но в обычной жизни она сама подбирает себе аутфиты.
На этот раз Бузова решила предстать в брюках с высокой посадкой, нюдовом боди и сапогах-чулках пудрового цвета. Она предпочла подчеркнуть свою фигуру. Образ дополнила куртка-рубашка из денима. Примечательно, что телеведущая заявила, что довольна своим луком.
«Какие крутые сапожки! Вообще класс! Так довольна этим брендом, так рада, что их нашла», — отметила звезда.
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Потом Бузова попала под дождь. Помощница держала для нее зонтик. Однако она была без нижнего белья, поэтому вынуждена была прикрыть бюст рукой.
«Где солнце?» — возмутилась она.
Обедать артистка предпочла в ресторане. Она удивила поклонников тем, что боди собралось в складки. Многие заметили, что телеведущая поправилась.
«Что за складки?», «Неудачный наряд, вся фигура испорчена», «Опять драники?», «Зачем прикрыла грудь? Холодно?», «Белье опять забыла», — стали писать пользователи Сети.