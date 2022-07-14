Талия всем на зависть: Муцениеце в силуэтном платье цвета апельсина подразнила своими точеными формами

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она больше 10 лет строит карьеру в кино. Многие зрители ее знают по ролям в картинах «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод».

Также она состояла в браке с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей. Но два года назад звезда ушла от него, так как не смогла больше терпеть его поведение в нетрезвом состоянии.