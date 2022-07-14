Талия всем на зависть: Муцениеце в силуэтном платье цвета апельсина подразнила своими точеными формами

Бывшая жена Павла Прилучного на фестивале «Горький fest» щегольнула в женственном наряде, сразив поклонников.
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она больше 10 лет строит карьеру в кино. Многие зрители ее знают по ролям в картинах «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод».

Также она состояла в браке с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей. Но два года назад звезда ушла от него, так как не смогла больше терпеть его поведение в нетрезвом состоянии.

Примечательно, что недавно у Прилучного появилась новая возлюбленная Зепюр Брутян. А вот Муцениеце не только старается уделять время детям, но и регулярно появляется на светских раутах.

На днях она устроила шопинг, закупив новые наряды. А теперь артистка проводит время в Нижнем Новгороде на фестивале «Горький fest».

Агата решила остаться на мероприятии. Она накануне щегольнула в шелковом костюме. А вот утром 14 июля актриса отправилась на завтрак в силуэтном платье цвета апельсина с глубоким декольте. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Муцениеце. Многие адресовали ей комплименты. 

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«Как же ты прекрасна, моя хорошая!», «Рада, что вы купили это оранжевое платье! Оно очень вам подошло», «Глаза — зеркало души!», «Смотритесь сногсшибательно», «Это просто потрясающе! Какая у вас фигурка», — стали писать подписчики.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

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