Поцелуи, объятия, прогулки: Прилучный поделился романтичными кадрами с Брутян, с которой отдыхает в Армении

Еще недавно поклонники были уверены, что Павел живет с Мирославой Карпович. Но в мае он неожиданно стал публиковать фото с коллегой Зепюр Брутян.

Они снимались на Маврикии, а потом устроили отпуск в Турции. С ним отдыхали и дети актера. Журналисты выяснили, что он тайно женился на Брутян.

На днях Прилучный устроил возлюбленной сюрприз. Он исполнил ее мечту – полетать на воздушном шаре. А летние дни пара решила провести в Армении. На прогулке актер не переставал смешить путницу.