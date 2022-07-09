Поцелуи, объятия, прогулки: Прилучный поделился романтичными кадрами с Брутян, с которой отдыхает в Армении

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров. Славу ему принесла роль в сериале «Мажор».
Примечательно, что он также пробует свои силы в качестве режиссера. Долгое время артист был в браке с Агатой Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. Но после развода о личной жизни он долго умалчивал.
Еще недавно поклонники были уверены, что Павел живет с Мирославой Карпович. Но в мае он неожиданно стал публиковать фото с коллегой Зепюр Брутян.
Они снимались на Маврикии, а потом устроили отпуск в Турции. С ним отдыхали и дети актера. Журналисты выяснили, что он тайно женился на Брутян.
На днях Прилучный устроил возлюбленной сюрприз. Он исполнил ее мечту – полетать на воздушном шаре. А летние дни пара решила провести в Армении. На прогулке актер не переставал смешить путницу.
А вот 9 июля они покрасовались на фоне горы Арарат. Павел подхватил избранницу за талию и поднял на вытянутых руках, а потом они поцеловались. Актер не выпускал Зепюр из рук. Она была облачена в белое платье и сандалии.
Поклонники осыпали комплиментами влюбленных. Многие надеются, что артист обрел свое счастье. К слову, Брутян актриса армянского происхождения.
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«Какие красивые», «Ну что за прелесть», «Роскошные кадры», «Ой, как это трогательно», «Милые такие», «Зепюр просто очаровательна», «Ох, как пушинку поднял», «Ну романтично! Что тут сказать», «Кто-то счастлив», — стали писать пользователи Сети.