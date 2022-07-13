«Такая леди!»: постройневшая Муцениеце в атласном платье с принтом polka dot щегольнула на фестивале

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Примечательно, что актриса любит перевоплощаться в разные образы.
Она отметилась в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол». Также артистка много лет жила с Павлом Прилучным. Примечательно, что они развелись два года назад, но поддерживают общение.
Сначала Агата не скрывала, что ей было тяжело. Она переехала в старую квартиру с двумя детьми. Но теперь актриса стала еще успешнее и даже купила загородный дом. А поклонники отмечают, что она похорошела. Накануне артистка устроила себе шопинг, закупив новые наряды.
13 июля Муцениеце отправилась в Нижний Новгород. Она решила поделиться кадрами с фестиваля «Горький fest». На этот раз артистка предстала в атласном платье миди пастельного цвета с принтом polka dot. Лук дополнили босоножки.
«Ребят, pretty woman! Как я люблю горох, боже мой! Элегант, да? Очень такая леди!» — сказала она.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами и заметили, что звезда постройнела. Актриса поддержала тренд на принт «горох».
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Напомним, что ранее на фестиваль приехала Равшана Куркова. Она взяла с собой в поездку маленького сына Гаспара.