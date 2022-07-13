«Такая леди!»: постройневшая Муцениеце в атласном платье с принтом polka dot щегольнула на фестивале

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Примечательно, что актриса любит перевоплощаться в разные образы.

Она отметилась в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол». Также артистка много лет жила с Павлом Прилучным. Примечательно, что они развелись два года назад, но поддерживают общение.