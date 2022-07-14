Неловкий момент: Муцениеце предстала в одинаковых шелковых костюмах с известным режиссером на публике

Агата Муцениеце большую часть жизни строит карьеру в кино. Она также работала моделью в юности, поэтому к себе относится самокритично.
И это при том, что Агата очаровала Павла Прилучного, с которым почти 10 лет прожила в браке. И хоть после развода она стала одна воспитывать двоих детей, это не помешало ей стать еще успешнее.
И пока Павел отдыхает в Армении с новой возлюбленной, Агата отправилась на фестиваль в Нижний Новгород. Она накануне устроила шопинг, пополнив гардероб яркими нарядами.
Сначала актриса щегольнула в платье в горох, а вот вечером она уже переоделась в шелковый костюм розового цвета бабл-гам. Жакет оверсайз сделал ее фигуру визуально еще более хрупкой.
Для нее сюрпризом стало то, что продюсер кинофестиваля «Горький fest», сценарист и режиссер Оксана Михеева появилась там в таком же наряде.
«Ну конечно! Хорошо я оделась, красиво. Встретила я тут Оксану. Тоже модная. Как выглядеть стильно, когда бренды ушли с рынка. Ну хоть майки разные», – сказала артистки.
Поклонники отметили, что Агата выглядела модно. Однако многие считают, что платья на ней смотрятся еще лучше. К слову, костюмы в пижамном стиле стали очень популярны. Наталья Подольская тоже купила такой лук.
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«Какая вы классная», «Вот так надо вести себя девочкам», «Сгладили конфуз», «Ну костюмы реально крутые», «Смотритесь роскошно», — стали писать подписчики.