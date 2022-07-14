Неловкий момент: Муцениеце предстала в одинаковых шелковых костюмах с известным режиссером на публике

Агата Муцениеце большую часть жизни строит карьеру в кино. Она также работала моделью в юности, поэтому к себе относится самокритично.

И это при том, что Агата очаровала Павла Прилучного, с которым почти 10 лет прожила в браке. И хоть после развода она стала одна воспитывать двоих детей, это не помешало ей стать еще успешнее.