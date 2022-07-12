«Как я люблю горох, боже мой»: Муцениеце примерила самые трендовые платья и костюмы этого лета

Агата Муцениеце является актрисой и уже больше 10 лет снимается в кино. Примечательно, что она долгое время была в браке с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей — сына Тимофея и дочку Мию.
Супруги два года назад развелись. Если звезда «Мажора» нашел новую любовь, то его экс-жена пока не говорит о личной жизни.
За последний год Агата снялась в нескольких новых проектах. Она также постройнела и стала экспериментировать с образами.
Если раньше ее редко можно было увидеть в шортах или коротком платье, то теперь она чаще показывает ножки. А вот накануне артистка устроила шопинг. Она примерила трендовые наряды сезона.
Сначала Муцениеце покрасовалась в платье-футляре апельсинового цвета, который подчеркнул ее достоинства. А потом она облачилась в платье в горох с завязками. Нежный образ восхитил актрису.
«Ребят, pretty woman! Как я люблю горох, боже мой! Элегант, да? Очень такая леди!» — сказала она.
Еще один наряд также ей пришелся по вкусу. Она примерила летящее платье бледно-розового цвета с ниспадающими рукавами.
«А может быть такое нежное? Просто Cambio Dolor (песня Натальи Орейро. — Прим.ред.)», — заявила звезда.
Также она примерила трикотажное платье с разрезом в оттенке «фуксия». Агата призналась, что наряд ей не подошел по размеру. Также она примерила костюм с шортами-бермудами и удлиненным жакетом.
«Мне кажется, у меня ноги жирные. Но девушка говорит, что я самокритичная», — призналась актриса.
Поклонники восхитились нарядами. Многие признались, что готовы купить все. Другие осыпали комплиментами ее фигуру.
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«Ну что за красотка», «Ох, меня покорило романтичное платье в припыленном цвете», «Вы точно Наталия Орейро», «Все наряды вам очень идут», «Розовый — тренд сезона», «Ножки у вас обалденные», «Хороша во всех нарядах», — стали писать подписчики.