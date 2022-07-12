«Как я люблю горох, боже мой»: Муцениеце примерила самые трендовые платья и костюмы этого лета

За последний год Агата снялась в нескольких новых проектах. Она также постройнела и стала экспериментировать с образами.

Если раньше ее редко можно было увидеть в шортах или коротком платье, то теперь она чаще показывает ножки. А вот накануне артистка устроила шопинг. Она примерила трендовые наряды сезона.

Сначала Муцениеце покрасовалась в платье-футляре апельсинового цвета, который подчеркнул ее достоинства. А потом она облачилась в платье в горох с завязками. Нежный образ восхитил актрису.