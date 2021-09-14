Агата Муцениеце: как стала знаменитой, почему развелась с Павлом Прилучным и за что любит свои ягодицы

Популярная актриса и телеведущая призналась, что боль от разрыва с мужем уже осталась в прошлом.

Известие о том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся, застигло врасплох поклонников пары в 2020 году. Они были вместе 9 лет, дважды стали родителями, но история любви закончилась. На днях красотка Муцениеце призналась, что переболела. Она сильно страдала после разрыва, стала вести блог, который стал своего рода терапией в столь непростой период. Теперь же она с юмором называет себя разведенкой и с оптимизмом смотрит в будущее.

Агата Муцениеце: детство, родители, национальность

Будущая звезда экрана Агата Эдгаровна Муцениеце родилась в 1 марта 1989 года в Риге в семье Эдгара и Нонны Муцениеце, по национальности латышка. Когда девочке исполнилось три годика, отец умер, и многодетной семье пришлось очень трудно. У Агаты есть две старших сестры — Рената (1973) и Санта (1987), мать одна обеспечивала дочек, семья испытывала материальные сложности. К тому же, много сил отнимали суды — свекровь решила отобрать у женщины то, что осталось.

«Папа умер, когда ему было лет 40, и оставил кучу долгов, кучу всего: квартира, машина… Моя бабушка покойная, Анна Ивановна, вдруг решила, что должна отсудить у нас все, что нам оставил папа. Мама таскалась пять лет по судам», — поделилась Муцениеце.

Стать актрисой Агата Муцениеце решила еще в школьные годы. Девочка стала посещать театральную студию «Шкатулка», участвуя во всех представлениях и показах. А по окончании школы пошла в модельный бизнес. Ее природная красота и параметры фигуры позволили быстро достичь успеха – она стала участвовать в рекламных съемках, подписала контакт с итальянским агентством и работала в Милане, участвовала во многих проектах в Европе.

Вернувшись на родину, девушка поступила в Латвийский университет, намереваясь освоить китайскую филологию, но не окончила его. В 2008 году девушка оставила учебу, переехала в Москву и поступила во ВГИК, в мастерскую Александра Михайлова.

В студенчестве Муцениеце в художественных съемках снималась нечасто. Активнее ее приглашали сниматься в рекламе. Так что девушка все равно попала на экран в роликах Билайн, Nescafe, «МегаФон», «Евросеть», Jardin, Savage, Сбербанк, OBI.

Первый кинематографический дебют Муцениеце состоялся в 2007 году. Агата снялась в эпизоде сериала «След». Следующее появление на экране у девушки состоялось спустя 3 года – она исполнила роль школьницы в многосерийном фильме «Стройбатя». А через год вытянула счастливый билет, попав в «Закрытую школу». В сериале Агата Муцениеце сыграла старшеклассницу Дашу Старкову. Правда, на съемки девушка попала со второго раза – сначала ее не утвердили, выбрав Марину Петренко, но та не смогла участвовать в проекте. И Муцениеце позвали уже спустя полгода, когда актриса и думать забыла об этом сериале.

Агата Муцениеце: карьера

Для «Закрытой школы» Агата Муцениеце сменила имидж – жгучая брюнетка стала блондинкой. Правда, по окончании проекта она вернулась к привычному цвету волос.

Успешный сериал принес Муцениеце славу. Девушку стали приглашать в новые проекты. В 2011 году актриса снялась в эпизодической роли фильма «Моя безумная семья», в 2013-м у Сергея Жигунова в «Трех мушкетерах» сыграла служанку миледи Кэтти. А в следующем году она уже снялась в главной роли в сериале «Тайный город», который укрепил ее успех наравне с «Закрытой школой».

В 2015 году Агата Муцениеце появилась в фильме «Квест» в одной из главных ролей. В картине также снялся ее муж, Павел Прилучный. Следующий проект тоже пройдет в паре с мужем – сериал «В клетке» 2019 года. В том же году звезда снимается в фильме «Тобол», в роли служанки Бригитты, успешный проект в 2020 году выходит с Агатой в формате сериала на Первом канале.

А вот во втором сезоне сериала «В клетке» Муцениеце уже не будет – после развода девушку исключили из состава актеров.

Агата Муцениеце: откровенные съемки

Актриса и модель Агата Муцениеце, обладая красивыми внешними данными и стройной фигурой, быстро привлекла внимание мужской части фанатов.

Девушка в 2010 году приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim, где показала себя во всей красе. «Очень люб­лю свою попу. Думаю, читатели сейчас видят, какая она у меня аппетитная. Я сама худенькая, а попа у меня не маленькая, и это довольно привлекательно», — признавалась красотка в интервью изданию.

Сейчас параметры фигуры Агаты Муцениеце составляют 85−59−88, она весит 57 кг при росте 172 см.

Агата Муцениеце: личная жизнь

О личной жизни Агаты Муцениеце до замужества с актером Павлом Прилучным мало что известно. Во ВГИКе девушка познакомилась с однокурсником Артемом Алексеевым, который был танцором и работал в шоу-балете Димы Билана. Отношения пары продлились до 2011 года, когда на съемках сериала «Закрытая школа» Агата повстречала своего будущего мужа.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

С будущим мужем, актером Павлом Прилучным, Агата Муцениеце познакомилась на съемках мистического многосерийного триллера «Закрытая школа». Как часто бывает, экранный роман перерос в большое чувство за пределами съемочной площадки. И актеры стали встречаться.

Вскоре звездная пара узаконила свои отношения, сыграв свадьбу втайне от всех 19 июля 2011 года. И публика узнала о том, что они уже муж и жена, когда парочка улетела проводить свой медовый месяц на заграничный курорт. Актриса, к слову, сменила фамилию, став Прилучной, но для работы осталась с девичьей.

Через два года, в январе 2013-го, Агата Муцениеце впервые стала мамой. Она подарила мужу наследника, которого назвали Тимофеем. А в марте 2016 года у нее родилась дочка Мия.

Казалось, что в отношениях семьи Прилучных воцарилась идиллия. И в феврале 2020 года Агата Муцениеце объявила о разводе. «Мы написали красивую историю любви! Да и вообще. Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь?», — написала красотка у себя в микроблоге.

Оказалось, что Павел Прилучный к тому времени активно общался с актрисой Мирославой Карпович. Они вместе играли (и продолжают) в спектакле «Косметика врага», и, как рассказывали очевидцы, у них случился служебный роман. Весной 2020 года между Муцениеце и Прилучным случился конфликт – жена обвинила мужа в пьянстве, он якобы поднял на нее руку при детях, выгнал из дома, и с того момента супруги разъехались. Официальный развод состоялся в конце 2020 года.

Павел Прилучный после развода признавался, что они с Агатой Муцениеце целый год жили раздельно, но ради детей пытались сохранить семью. Причиной разрыва он назвал разные цели в жизни.

«Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое», — рассказал звезда театра и кино.

Прилучный, тем не менее, много времени проводит с детьми. Помимо алиментов, отец оплачивает наследникам развлечения, возит в отпуск, забирает к себе пожить.

Агата Муцениеце: блог и доходы

В период семейной жизни с Павлом Прилучным Агата Муцениеце начинает вести влог на YouTube с названием «Прилучные будни». После развода девушка запускает новый проект «Честный развод» — теперь это формат интервью, куда звезда приглашает знаменитостей, переживших развод. Он очень быстро набирает популярность, на ее канал активно приходят фолловеры, который в настоящее время уже более 800 тысяч.

Среди гостей, откровенно поделившихся опытом и переживаниями, были Юлия Меньшова, Ксения Собчак, Айза Анохина, Екатерина Варнава, Милана Тюльпанова, Рита Дакота и многие другие.

В 2021 году девушка запускает еще один формат – MamBook, в котором поднимает темы воспитания детей вместе со звездными гостями. Осенью актриса объявила, что закрывает «Честный развод» — необходимость в нем пропала.

«Честный развод», есть такое ощущение, что он был такой лечащей пилюлей и трансформацией для меня и всех кто в такой ситуации! Всем кому плохо, можно просто брать и смотреть его с первого выпуска! Ну это все я к чему, я потеряла нить и необходимость писать ЧР. Ибо у самой больше так сильно не болит», — призналась звезда.

Сколько зарабатывает Агата Муцениеце, девушка скрывает. Но после развода с Павлом Прилучным заговорили, что актриса буквально сорвала куш на хайпе. Блог про будни разведенки и интервью со звездами, Instagram и новые теле- и кинопроекты — кто-то подсчитал, что все вместе это ей приносит миллионы.

Агата Муцениеце сейчас

Агата Муцениеце — еще и успешная телеведущая. Звезда не первый сезон является напарницей Дмитрия Нагиева на сцене детского вокального шоу «Голос» на Первом канале.

Сейчас Агата Муцениеце – востребованная актриса. Осенью на экраны выходит комедия «Честный развод», в котором ее героиня оказывается перед сложностями семейной жизни, грозящими вылиться в развод спустя 25 лет брака.

В новом учебном году сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофей отправился во второй класс. Бывшие муж и жена вместе проводили ребенка на праздник.

До недавнего времени Агата Муцениеце залечивала душевные раны после расставания с Павлом Прилучным, поэтому сил и желания на новые отношения у нее не было. Учитывая признание актрисы в том, что у нее больше не болит, вероятно, скоро мы сможем стать свидетелями новых чувств Муцениеце.

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