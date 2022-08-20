Скрыла фигуру: Лера Кудрявцева в платье цвета припыленной розы и платке отметилась на улице

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что ведет фестивали, концерты и рейтинговые передачи.

Блондинка в 51 год не перестает следить за фигурой. На съемках она часто появляется в элегантных нарядах. Стилисты подбирают для нее комбинезоны и костюмы.