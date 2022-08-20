Скрыла фигуру: Лера Кудрявцева в платье цвета припыленной розы и платке отметилась на улице

Телеведущая на встрече с подругами была в непривычном образе. Она захотела покрыть голову платком.
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что ведет фестивали, концерты и рейтинговые передачи.

Блондинка в 51 год не перестает следить за фигурой. На съемках она часто появляется в элегантных нарядах. Стилисты подбирают для нее комбинезоны и костюмы. 

Примечательно, что Лера недавно вернулась из отпуска, который провела в Болгарии. Она была на море с мамой и дочкой. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал, поэтому появились слухи о разводе.

Сама блондинка их развеяла и пригрозила судом журналистам. Кудрявцева при этом так и не появилась на публике с супругом после отпуска. 

На этот раз Кудрявцева опубликовала фото, которое сделала во время встречи с подругами. На улице она отметилась в платье-балахоне цвета припыленной розы.

Телеведущая также покрыла голову платком. Рядом с ней была Катя Гордон, которая является юристом. Она также покрыла голову. По всей видимости, они посетили церковь. 

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Лера Кудрявцева с подругами. Фото: соцсети звезды

Наряд скрыл фигуру звезды. Поклонники были удивлены такому образу телеведущей. Напомним, что несколько месяцев назад Лера отправилась в Орловскую область,  где встретилась со старцем Илием. Она получила его благословение. 

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