Скрыла фигуру: Лера Кудрявцева в платье цвета припыленной розы и платке отметилась на улице

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что ведет фестивали, концерты и рейтинговые передачи.
Блондинка в 51 год не перестает следить за фигурой. На съемках она часто появляется в элегантных нарядах. Стилисты подбирают для нее комбинезоны и костюмы.
Примечательно, что Лера недавно вернулась из отпуска, который провела в Болгарии. Она была на море с мамой и дочкой. А вот муж Игорь Макаров с ней не поехал, поэтому появились слухи о разводе.
Сама блондинка их развеяла и пригрозила судом журналистам. Кудрявцева при этом так и не появилась на публике с супругом после отпуска.
На этот раз Кудрявцева опубликовала фото, которое сделала во время встречи с подругами. На улице она отметилась в платье-балахоне цвета припыленной розы.
Телеведущая также покрыла голову платком. Рядом с ней была Катя Гордон, которая является юристом. Она также покрыла голову. По всей видимости, они посетили церковь.
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Лера Кудрявцева с подругами. Фото: соцсети звезды
Наряд скрыл фигуру звезды. Поклонники были удивлены такому образу телеведущей. Напомним, что несколько месяцев назад Лера отправилась в Орловскую область, где встретилась со старцем Илием. Она получила его благословение.