«Актуально всегда»: Кудрявцева щегольнула в силуэтном черном платье с белыми манжетами – хите сезона

Лера Кудрявцевабольшую часть жизни работает на телевидении. Она ведет шоу «Секрет на миллион» и передачу «Звезды сошлись». Блондинка успевает не только строить карьеру, но и растить дочку Марию. Телеведущая состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Сама звезда в 51 года может похвастаться стройностью.
Недавно Лера отдохнула в Болгарии. Она провела время с друзьями. Телеведущая была с мамой и маленькой наследницей, а вот муж с ней не поехал, что удивило поклонников.
Появились слухи о скором разводе, но Кудрявцева лишь посмеялась над сплетнями. День рождения дочки она отметила на курорте, а на днях звезда вернулась в Москву.
На съемках шоу Кудрявцева предстала в черном силуэтном платье. Наряд с белыми манжетами подчеркнул ее точеную фигуру. Обычно на съемках стилисты подбирают для нее яркие костюмы. Однако этот образ привел в восторг поклонников. Лера повторила лук Елены Темниковой, которая была солисткой группы Serebro.
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна. Она призналась, что наряд не теряет своей актуальности.
«Платье на Лере Кудрявцевой актуально всегда, потому что это академичный образ. Люди учатся всегда. Платье в черно-белой гамме является вечной классикой, трендом его наверное не стоит называть, так как оно присутствует каждый сезон.
В этом платье есть острые линии на воротнике и на манжетах. Они повторяют архитектуру лица и прическу. Мы подбираем наряд под формы обладательницы платья. Сейчас заканчивается сезон отпусков, круизные образы отходят на второй план, а их сменяют такие академические наряды», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.