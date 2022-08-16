«Актуально всегда»: Кудрявцева щегольнула в силуэтном черном платье с белыми манжетами – хите сезона

Недавно Лера отдохнула в Болгарии. Она провела время с друзьями. Телеведущая была с мамой и маленькой наследницей, а вот муж с ней не поехал, что удивило поклонников.

Появились слухи о скором разводе, но Кудрявцева лишь посмеялась над сплетнями. День рождения дочки она отметила на курорте, а на днях звезда вернулась в Москву.