Артистка растет: Макаров заснял, как маленькая дочка Кудрявцевой исполняет песню «Катюша»

Лера Кудрявцева ведет не только передачи, но также концерты и фестивали. Она редкая гостья на красной дорожке и светских раутах, так как свободное время любит посвящать семье.
Примечательно, что она летом отметила 9-ю годовщину со дня свадьбы с Игорем Макаровым. У пары растет дочка Мария.
На этот раз Лера провела отпуск в Болгарии. Она была там с наследницей и своей мамой. На курорте телеведущая смогла отдохнуть, повидаться с друзьями и позагорать. А перед отъездом она отметила четырехлетие дочки. Так как мужа рядом с Кудрявцевой не было, появились слухи, что они разводятся. Однако сама блондинка заявила, что если подобное случится, то она сообщит всем.
На этот раз Макаров решил выложить видео. Он заснял, как дочка с выражением поет песню «Катюша». Мария в футболке с принтом стояла во дворе. Она волновалась, но слова ей подсказывали взрослые.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что у девочки талант. Другие были поражены тому, что кроха очень похожа на маму.
«Золотой ребенок», «Она такая красивая», «Эти глаза всех покорят», «До чего голосистая малышка», «Рождена для сцены», — стали писать пользователи Сети.