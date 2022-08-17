Артистка растет: Макаров заснял, как маленькая дочка Кудрявцевой исполняет песню «Катюша»

Лера Кудрявцева ведет не только передачи, но также концерты и фестивали. Она редкая гостья на красной дорожке и светских раутах, так как свободное время любит посвящать семье.

Примечательно, что она летом отметила 9-ю годовщину со дня свадьбы с Игорем Макаровым. У пары растет дочка Мария.