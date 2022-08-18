Скрыла все изъяны: Кудрявцева в костюме мандаринового цвета с зауженными брюками появилась на съемках

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет разные передачи, включая шоу «Секрет на миллион». Блондинка также часто ведет концерты, фестивали и премии.
А вот свободное время она предпочитает посвящать семье. Звезда состоит в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария.
Недавно Лера вернулась из отпуска. Она отдохнула в Болгарии. Телеведущая провела время с мамой и дочкой на море. А вот муж с ней не поехал. Примечательно, что после этого появились слухи о разладе в отношениях супругов. Однако пока Кудрявцева все отрицает. Она уже вернулась к работе. В соцсетях блондинка демонстрирует новые образы.
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На этот раз Кудрявцева покрасовалась в костюме мандаринового цвета. Приталенный жакет и модные зауженные брюки подчеркнули ее фигуру. При этом костюм скрыл ее изъяны. Свой аутфит она дополнила салатовыми лодочками на шпильке. Лера запечатлелась в гримерке. Она предпочла сделать неброский макияж.
Поклонники восхитились тем, как выглядит 51-летняя телеведущая. Многие отметили, что наряд ее молодит. «Ох, какой наряд», «Выглядишь прекрасно», «Ну костюм прям выше всех похвал», «До чего красивая», «Роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики.