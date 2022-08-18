Скрыла все изъяны: Кудрявцева в костюме мандаринового цвета с зауженными брюками появилась на съемках

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет разные передачи, включая шоу «Секрет на миллион». Блондинка также часто ведет концерты, фестивали и премии.

А вот свободное время она предпочитает посвящать семье. Звезда состоит в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария.