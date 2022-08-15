Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о разводе с молодым хоккеистом после встречи с адвокатом

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также блондинка из года в год становится ведущей «Новой волны» и «Песни года».
Этим летом она устроила себе отдых в Болгарии, где провела время без мужа Игоря Макарова, который остался в Москве.
Кудрявцева отдыха с дочкой Марией и своей мамой Александрой Ивановной. На курорте она отметила четырехлетие наследницы, что еще больше удивило поклонников.
На празднике не было папы именинницы, так как он не мог прилететь на один день. А по возвращению в Москву Лера встретилась с юристом Катей Гордон, которая многим звездам помогла при разводе.
В СМИ стали писать, что телеведущая намерена развестись с молодым хоккеистом, который потерял работу. Однако Кудрявцева решила высказаться о слухах.
«Придумывают новости из ничего. Выставил песню – сочинили статью. Написала пост -–придумали еще одну. Встретилась с подругой – «встретилась с адвокатом». Ключевые слова «придумали и сочинили»», – заявила блондинка.
«Люблю вас всей душой. И да на всяк случай, если что произойдет – я сообщу», – добавила она.
Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Фото: соцсети звезды