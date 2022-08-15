Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о разводе с молодым хоккеистом после встречи с адвокатом

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также блондинка из года в год становится ведущей «Новой волны» и «Песни года».

Этим летом она устроила себе отдых в Болгарии, где провела время без мужа Игоря Макарова, который остался в Москве.