Пыль в глаза: заявившая о покупке квартиры в США Малькова поселилась в убежище для бездомных

Светлана Малькова стала популярна после того, как заявила, что актриса Анастасия Макеева якобы «увела» ее мужа. Многодетная мама обзавелась группой поддержки в соцсетях, где рассказывает о своих успехах.

В марте она с тремя детьми решила перебраться из Словении в США. Ранее она уже признавалась, что детей вывезла, обманув пограничников, а жила на ферме близ Сиэтла.

Накануне Малькова похвасталась ключами от квартиры, заявив, что теперь вместе с детьми живет в доме с видом на озеро, что в 15 минутах езды от Белвью.

Однако теперь выяснилось, что так называемая квартира расположена в обычном американском шелтере – убежище для бездомных. Подробную информацию о нем можно узнать здесь.