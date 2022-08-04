«Слог красивый»: Малькова собралась писать о себе книгу

Недавно Светлана Малькова, которая стала популярна после развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, похвасталась новой машиной. Теперь же она рассказала своим фолловерам, что переехала в новую квартиру. Дом находится в пригороде города Белвью, в штате Вашингтон.
Планов у художницы не счесть. Теперь же многодетная мама заявила, что хочет написать книгу. Правда, привлечь к этому планирует журналиста одного из интернет-изданий.
«Вот эта журналист мне нравится, слог красивый. Я бы доверила ей книгу мою писать», - заявила Малькова после прочтения новости о себе.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, в США Малькова с тремя детьми перебралась в середине марта из Словении. Ранее она жила на ферме и посещала проповеди известного в определенных кругах организатора секты.