«Слог красивый»: Малькова собралась писать о себе книгу

Недавно Светлана Малькова, которая стала популярна после развода с нынешним мужем Анастасии Макеевой, похвасталась новой машиной. Теперь же она рассказала своим фолловерам, что переехала в новую квартиру. Дом находится в пригороде города Белвью, в штате Вашингтон.

Планов у художницы не счесть. Теперь же многодетная мама заявила, что хочет написать книгу. Правда, привлечь к этому планирует журналиста одного из интернет-изданий.