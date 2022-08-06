«Дождалась»: уехавшая в США Малькова сделала заявление

В середине марта Светлана Малькова, которая стала популярной после того, как заявила, что актриса Анастасия Макеева «увела» ее мужа Романа Малькова, перебралась в США.
Сначала многодетная мама с тремя детьми жила на ферме, а на днях перебралась в новую квартиру. Выяснилось, что заветная недвижимость – социальное жилье. Тем не менее, у детей художницы теперь есть отдельные комнаты.
«Анюта дождалась свою комнату. Мне, конечно, ее не понять. Потому что у меня никогда не было своей комнаты. Но я очень рада, что у моей дочери и остальных детей есть свои комнаты, а почему рада, не знаю. Лично мне было прикольно жить в одной комнате с братом и болтать перед сном», - написала Малькова.
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Напомним, ранее Роман Мальков уверял, что его бывшая жена и дети угодили в секту. А Светлана заявила, что вывезла детей из Словении, обманув пограничников.