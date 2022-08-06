«Дождалась»: уехавшая в США Малькова сделала заявление

В середине марта Светлана Малькова, которая стала популярной после того, как заявила, что актриса Анастасия Макеева «увела» ее мужа Романа Малькова, перебралась в США.

Сначала многодетная мама с тремя детьми жила на ферме, а на днях перебралась в новую квартиру. Выяснилось, что заветная недвижимость – социальное жилье. Тем не менее, у детей художницы теперь есть отдельные комнаты.