«Поздравляйте с новосельем»: Малькова похвасталась квартирой в США

Более года назад Светлана Малькова получила определенную дозу популярности, когда появилась на российском телевидении. Она утверждала, что актриса Анастасия Макеева «увела» из семьи ее мужа Романа Малькова.
В середине марта Светлана с детьми перебралась из Словении в США. А накануне похвасталась тем, что переехала в новую квартиру. По ее словам, все четыре месяца с момента переезда семья жила в домубежище.
«Поздравляйте с новосельем. Мое пожелание – это все-таки Белвью. Эта квартира в 15 минутах от Белвью. Есть, к чему стремиться. Зато вид из окна шикарный – озеро Вашингтон и у каждого свои комнаты», - написала Малькова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Роман Мальков заявил, что Светлана с детьми угодила в секту.