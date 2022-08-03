«Поздравляйте с новосельем»: Малькова похвасталась квартирой в США

Более года назад Светлана Малькова получила определенную дозу популярности, когда появилась на российском телевидении. Она утверждала, что актриса Анастасия Макеева «увела» из семьи ее мужа Романа Малькова.

В середине марта Светлана с детьми перебралась из Словении в США. А накануне похвасталась тем, что переехала в новую квартиру. По ее словам, все четыре месяца с момента переезда семья жила в домубежище.