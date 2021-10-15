Как Анастасия Макеева пришла к статусу коварной разлучницы и почему до сих пор не стала матерью

Как к сорока годам Анастасия Макеева четырежды выходила замуж, с кем строит семью сейчас, и почему бывшая жена ее нового избранника не дает им покоя.

Имя Анастасии Макеевой в этом году не сходит со страниц самых разных изданий. Сначала звезда хвастается помолвкой, затем устраивает пышную свадьбу, а следом попадает на скандальные эфиры различных ток-шоу, чтобы вступить в борьбу с бывшей женой своего нового мужа.

Макееву кличут не иначе как разлучницей, ведь мужчина был женат, когда делал ей предложение. А экс-жена в Словении через суд добивается и не может (если верить ее словам) добиться алиментов на своих четверых детей.

А осенью звезда слегла с нервным срывом. Ситуация с бывшей женой ее доконала, и артистка объявила, что больше ни слова не упомянет соперницу. Однако, обещание нарушила.

Анастасия Макеева: детство, родители, брат

Анастасия Макеева родилась в Краснодаре 23 декабря 1981 года. С детства будущая звезда сцены и экрана была погружена в творческую атмосферу – ее отец Василий Макеев, будучи юристом по образованию, реализовался как руководитель вокально-инструментального ансамбля, а также был тамадой. И часто брал дочку с собой на гастроли. В пять лет девочка стала солисткой сначала у отца в коллективе, а затем в школьном ансамбле «Гармония».

Мама Анастасии, Марина Борисовна Макеева, была инженером. В семье было двое детей – первенцем был сын Даниил, который в 2008 году в возрасте 27 лет умер из-за инфекционного менингита – подхватил во время купания в водоеме. Звезда тяжело переживала утрату близкого человека, ведь с братом они были очень дружны. И на нервной почве даже потеряла голос.

С ансамблем «Гармония» Настя Макеева выступила не только на множестве концертных площадок, но и участвовала в фестивалях. На одном из них 15-летнюю вокалистку отметил и похвалил педагог Владимир Хачатуров и позвал учиться в Москву.

Только родители не спешили отпускать свою дочку в столицу, поэтому она поступила в Краснодарское музыкальное училище им. Н. Римского-Корсакова на отделение классического вокала. Правда, проучилась тут год и все-таки отправилась в Москву.

В столице будущая знаменитость поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. А за год до его окончания, в 2003 году, решила освоить актерское искусство и поступила в ГИТИС, на курс Марка Захарова. И с того времени в жизнь многогранно талантливой девушки вошли музыкальный театр, кино и телевидение.

Анастасия Макеева в мюзиклах

Именно во время учебы Анастасия Макеева дебютировала в театре как солистка мюзиклов, впервые сыграла в кино.

В 2000 году Макеева стала артисткой мюзикла «Дракула» — она успешно прошла кастинг и получила главную женскую роль возлюбленной графа Андрианы. Следующими мюзиклами времен студенчества стали «Иствикские ведьмы» и «Свадьба соек». Уже по окончании театрального вуза Макеева получает главную женскую роль в музыкальном спектакле «Монте-Кристо» — играет Мерседес на пару с Валерией Ланской.

Успех «Монте-Кристо» обеспечил Макеевой славу и признание. С того момента звезду приглашают во многие мюзиклы. И в ее репертуаре появляются такие постановки, как «Иисус Христос – суперзвезда», Mamma Mia!, «Чикаго». В 2010 и 2011 годы звезда блистала в роли Луизы в музыкальной пьесе «Зорро», репетиции которой проходили в Калифорнии.

Ключевые роли достались Макеевой и в музыкально-драматическом спектакле «Территория страсти» в 2014 году. Постановка долгое время была в репертуаре МДМ. В следующем году звезда вышла на сцену мюзикла «Демон Онегина», где исполнила Татьяну Ларину, и «Мастер и Маргарита», в котором стала Маргаритой.

Среди известных ролей Макеевой в мюзиклах также Панночка («Вий»), «Жизнь и судьба», где исполнила песню «Пообещайте мне любовь».

Анастасия Макеева в кино

За свою карьеру Анастасия Макеева снялась почти в пятидесяти картинах. Многие из персонажей, которых воплотила звезда на экране, горячо полюбились зрителям.

Свою первую роль в кино Анастасия Макеева получила в 2003 году. Девушка сыграла эпизодическую роль в сериале «Адвокат». А спустя два года уже блистала в главной роли в фильме «Персона нон грата», где воплотила образ Анны Головиной.

Еще через два года, в 2006 году, Анастасия Макеева примеряет форму майора ФСБ в фильме «Обратный отсчет».

Затем была работа в историческом многосерийном фильме «Одна ночь любви», в котором Макеевой досталась роль княгини Ольги Орловой. Здесь ее звездными партнерами стали Ирина Муравьева, Виктор Вержбицкий, Александр Филиппенко.

Главные роли Анастасия Макеева сыграла в таких сериалах, как «Хозяйка моей судьбы» (2012), «Оборотень в погонах» (2012), «Мама по контракту» (2013), «Цезарь» (2013).

В 2017 году Анастасия Макеев появилась в фильмах «Анна Каренина» и «Анна Каренина. История Вронского» в роли Бетси Тверской.

В 2020 году в Крыму завершились съемки четвертой части про гардемаринов. Они проходили в Крыму, и Макеева исполнила роль «прекрасной и загадочной дамы», как ее представили создатели фильма.

Анастасия Макеева на телевидении

Благодаря своим вокальным данным, Анастасия Макеева регулярно принимает участие в творческих вечерах и концертах, выступает юбилеях звезд и музыкальных деятелей.

Кроме того, звезда часто становится участницей различных проектов и шоу. Например, в 2008 году Макеева встала на коньки во втором сезоне «Ледникового период» в паре с Александром Абтом.

В 2014 году составила пару Николаю Баскову в качестве ведущей развлекательной передачи «Субботний вечер».

В 2018 году Анастасия Макеева стала участницей проекта «Три аккорда», где виртуозно исполнила хит Любови Успенской «Пропадаю я». Не менее ярким стал номер на песню «Два кусочка колбаски».

Талант перевоплощаться Макеева ярко проявила в 2021 году, став артисткой шоу «Точь-в-точь». Сначала в 2015 году, и зрителям запал в душу ее дуэт с Глебом Матвейчуком с песней Stumblin In – они сделали косплей на Сьюзи Кватро и Криса Нормана.

Затем в 2021 году Макеева создала на сцене проекта целую плеяду звездных образов. Одним из ярких номеров стал образ Светланы Лободы и песня «Пуля-дура». А в финале она поборолась за победу с Анастасией Спиридоновой, перевоплотившись в Пелагею и исполнив песню «Любо, братцы, любо».

На концерте, посвященном 80-летию с начала Великой Отечественной войны, Анастасия Макеева в дуэте с Сергеем Трофимовым исполнила песню «В землянке».

Анастасия Макеева: откровенные фото

У Анастасии Макеевой эффектные внешние данные. Ее рост 172 сантиметра и точеная фигура в молодости помогли ей сделать карьеру модели. После переезда и поступления в 2000 году она одержала победу на конкурсе красоты среди российских студенток «Мисс Академия-Россия».

В 2004 году Макеева взяла еще один титул — вице-мисс на конкурсе «Мисс Вселенная — Россия». Прятать свою красоту звезда никогда не собиралась, а потому в 2010 году снялась в откровенной фотосессии для журнала «XXL».

К тому же, в ее микроблоге в Instagram много снимков в бикини и нижнем белье, которые наглядно демонстрируют – Макеева даже в 39 лет остается в отличной форме. Сейчас ее вес составляет 54 килограмма.

Анастасия Макеева: личная жизнь

Красотка Макеева всегда привлекала к себе повышенное внимание противоположного пола. Мужчины с юности вились вокруг будущей знаменитости. Однако, женское счастье звезда обрела лишь в последний год.

Первую любовь артистка встретила еще в Краснодаре. Но переезд в Москву охладил чувства между влюбленными, и они быстро иссякли. В столице девушка встречает бизнесмена Виталия Федорова и соглашается на гражданский брак. Но после знакомства с режиссером Владимиром Нахабцевым девушка рвет эту связь и, как в омут, с головой бросается в новые. Правда, новый избранник старше нее на 17 лет.

Роман с режиссером был недолгим – мужчина оказался неверным, и девушка поспешила уйти от него.

Первым законным мужем Макеевой стал актер Петр Кислов. С ним начинающая звезда экрана познакомилась в 2005 году на съемках сериала «Сеть». Они довольно скоро сыграли свадьбу, но брак продлился полгода – они оба оказались не готовы строить семью, а все внимание сосредоточили каждый на своей карьере.

Следующие отношения у Анастасии случились с сыном Любови Полищук, актером Алексеем Макаровым. Они познакомились вскоре после ее развода, и связь с Макаровым стала одной их эмоциональных по степени бурности и страстности. Мужчина мог позвать ее трижды за неделю замуж, но звезда не торопилась. Повышенная возбудимость и импульсивность Алексея привела к тому, что в 2008 году на отдыхе он поднял руку на любимую. И та сражу же разорвала отношения.

Разрыв певица пережила тяжело. Как раз в то время умер и ее старший брат. Она потеряла голос, находилась на грани депрессии. Встреча с артистом Глебом Матвейчуком помогла ей в этот момент вернуться к жизни. Вскоре они поженились.

Макеева и Матвейчук в 2010 году сыграли красивую свадьбу, обвенчались в Свято-Даниловском монастыре. Только в семью быстро пришли раздор и недопонимание. К тому же, звезды не могли осуществить свою главную мечту – стать родителями. Настя несколько раз делала ЭКО, но безуспешно. В итоге брак распался в 2016 году.

В третий раз в ЗАГС Анастасия Макеева отправилась инкогнито. Ее избранником, как стало известно уже позже, оказался юрист из Новосибирска Александр Сакович. Мужчина сторонился публичности, и звездная супруга уважала его желание. Только вот и эти отношения вскоре дали трещину. Уже через год, в 2019 году, Сакович и Макеева разводятся. И причина – в «треугольнике»: он увлекся 31-летней актрисой театра на Малой Бронной Екатериной Седик.

Анастасия Макеева и Роман Мальков

Со своим четверным мужем, многодетным семьянином Романом Мальковым актриса познакомилась у себя на садовом участке осенью 2020 года. Она начала строить дачу и наняла бригаду строителей, среди которых оказался и прибывший из Словении на заработки в Москву Роман Мальков.

Наличие жены и четверых детей не смутило артистку. И уже в марте 2021 года она получила предложение руки и сердца от своего бойфренда прямо на сцене. Макеева ответила «да», хотя мужчина на тот момент официально был женат.

После апрельского развода свадьба Анастасии Макеевой и Романа Малькова назначается на 29 мая. Церемония проходит в Крыму, на побережье Черного моря, не без конфузов. Кольцо никак не хотело налезать на палец жениха, и невеста засовывает его себе в рот, чтобы намочить – тогда проблему удается устранить.

Примечательно, что через полмесяца после свадьбы Анастасия Макеева и Роман Мальков удостаиваются премии Family Awards как семья года. Награду им вручили в номинации «Любовь без границ».

Анастасия Макеева VS Светлана Малькова

Брошенная в Словении с четырьмя детьми Светлана Малькова не собиралась просто так сдаваться. И накануне развода с мужем она появилась в шоу «Звезды сошлись», где рассказала, как все происходило на самом деле.

С отцом своих детей они были женаты 18 лет. Когда он уехал в Москву на заработки, началась пандемия, и назад вернуться он не смог, и не виделись они к моменту развода уже год. Когда мужчина устроился к Макеевой на участок, он почти сразу начал лайкать актрису в Instagram, и Светлана это заметила. А потом получила СМС от мужа, который объявил, что расстается с ней.

Алименты в размере 75 тысяч рублей бывшая жена взыскала с нового мужа Макеевой через суд. Но, как уверяла, не получила от него ничего. В микроблогах по сей день продолжаются препирательства, хотя кульминация случилась еще в начале лета, когда две женщины встретились на одном шоу.

За кулисами программы «Прямой эфир» соперницы вступили в настоящую схватку. Макеева начала снимать эту встречу, и в какой-то момент соперница распустила руки.

«Она ударила меня телефоном по лицу. Немного рассекла щеку. Еще у меня синяк есть. Она сказала, что я ее спровоцировала. Не отрицаю. Наверное, спровоцировала. Не вижу ничего такого. Мы были в полиции и травмпункте. Ей будет пять тысяч рублей штрафа», — рассказывала потом Макеева о происшествии.

Женщины после этого долго обменивались колкостями, сколотив вокруг себя целую армию единомышленниц. И одна сторона пошла на другую. Светлана Малькова составила петицию и обратилась к деятелям культуры отказать Анастасии Макеевой в новых проектах, снять ее с участия в спектаклях. На октябрь 201 года петицию подписали уже более четырех тысяч человек.

Ответным шагом на петицию Мальковой стало публичное письмо к министру культуры Ольге Любимовой от некой Ольги Палладий, которая высмеяла обеих женщин. Она дала им собственную оценку как женам, Мальковой досталось и за то, что она запрещает детям видеться с отцом. Его подписали 288 человек.

Включился в противостояние своей бывшей и своей нынешней сам виновник «торжества». Роман Мальков написал призыв: «Господа, я призываю поддержать мою законную жену, дабы избавить мир от вранья и не порочить честь абсолютно невинного человека. Спасибо, кто с нами, я вас люблю. Давайте остановим демонов и сделаем мир чище!».

Кстати, сама Макеева после скандалов призналась, что получила еще больше выгодных предложений по работе, в очередной раз доказав, что артисту любой пиар на руку.

Анастасия Макеева: дети

Детей у Анастасии Макеевой нет. И за это ей постоянно достается от поклонников. Мол, пора бы уже. Только вот за свою жизнь актриса четырежды обращалась к процедуре ЭКО, но безрезультатно. На попытки стать матерью она потратила баснословные деньги, уйму времени и сил.

«После каждого ЭКО я поправлялась на 9 килограммов, потом худела. Думала о сурмаме», — высказывалась на больную тему звезда. И до сих пор уверена: – «Я не знаю, каким образом у меня появятся дети, но они будут».

Анастасия Макеева сейчас

Осенью 2021 года из-за травли в соцсетях Анастасия Макеева переносит нервный срыв. Она объявляет об этом у себя в микроблоге. У звезды снова пропадает голос, начинаются проблемы со связками. Она вынуждена отменить свои гастроли и госпитализироваться в больницу. Курс капельниц и полная изоляция от негатива – это то, на что сделали упор ее врачи и близкие, чтобы помочь восстановиться звезде.

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