Вырезы, принты, узоры: какие остромодные платья носят Алсу, Бузова и другие звезды этим летом

Этим летом самым женственным нарядом остается платье. О том, какие фасоны в моде, для читателей Teleprogramma.pro поведал модельер Наз Маер.
Наталья Подольская
Известная певица Наталья Подольская может похвастаться тем, что у нее в гардеробе много платьев. Ей нравятся романтичные принты и яркие цвета. Не так давно она щегольнула в платье в цветочек, которое дополнила сиреневым жакетом. Не удивительно, что это вдохновило ее мужа Владимира Преснякова на романтику и он понес ее на руках.
Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина привыкла быть в центре внимания, поэтому всегда берет с собой много нарядов в поездки. И на этот раз она поддержала тренд на платья-трубы из трикотажа, которые выглядят максимально женственно на фигуре. Такие платья можно дополнить поясом и аксессуарами, а каблук станет удачным завершением образа.
«Дерзкие вырезы в тренде уже долгое время, и не похоже, что они куда-то денутся летом 2022 года. Вырезы на спине были трендом прошлого сезона, но с наступлением лета мы увидим больше плечевых, как у Натальи Подольской, и асимметричных вырезов на подоле, как у Ксении Бородиной.
Вырезы привлекают внимание, так что найдите платье с вырезом, который открывает самую красивую часть вашего тела», — отметил Маер.
Валерия
Певица не так давно отметила 54-летие. Однако она следит за фигурой и может позволить себе носить любые наряды. Артистка уже отметилась в приталенном платье с драпировкой, которое скрывает изъяны и недочеты силуэта. Звезда предпочла наряд яркого кораллового цвета.
Валерия. Фото: соцсети
Ольга Бузова
А вот Ольга Бузова не боится экспериментов. В ее коллекции множество нарядов. И этим летом ей нравятся романтичные образы. Для прогулок она выбирала легкое алое платье с рюшами на тонких бретельках. Такой наряд открывает ноги. А вот для посиделок в ресторане и вечеринок артистка предпочла облачиться во что-то более дерзкое, как платье с имитацией пояса для чулок.
«Такие цвета, как ярко-розовый, ярко-красный, кобальтовый синий, оранжевый и желтый будут популярны этим летом, будь то монохроматический образ с вашим ярким цветом или в паре с нейтральным цветом. Берите пример с Валерии и Ольги Бузовой.
Главное — выбирать оттенки, которые вызывают у вас приятные ощущения и радуют вас. А если яркие цвета не в вашем стиле, вы всегда можете выбрать что-то пастельное или нюдовое, как Ксения Бородина», –- пояснил Наз.
Ирина Пегова
Актриса Ирина Пегова обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть стильно. Она любит женственные платья. И ей довелось примерить атласный наряд в горох с баской. Она выгодно подчеркнула свою фигуру.
«Лето всегда приносит цветочные принты и женственные платья, как у Ирины Пеговой, но в этом году, когда на экраны вышел второй сезон «Бриджертона», в тренде регентский стиль, который прежде всего воплощают пышные рукава.
Вспомните также платья с женственными деталями, банты и даже корсетные топы. Вы можете полностью следовать этой тенденции, надев длинное платье рукавами-буффами, как Валерия, или просто добавить немного этой тенденции в свои летние наряды, надев корсетный топ и пару коротких шорт», — пояснил эксперт.
Агата Муцениеце
Актриса из сериала «Закрытая школа» Агата Муцениеце в последнее время часто носит платья. Она предпочитает прятать коленки. Ей приглянулось летнее платье на запах, которое скрывает изъяны фигуры в области живота. Наряд с принтом «мильфлер» она дополнила косухой. А подобные грубые сочетания на пике моды уже второй год.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Кети Топурия
Певица Кети Топурия славится своим стилем. Она не только на сцене носит платья. На этот раз на отдыхе артистка принарядилась в алое платье на тонких бретельках с рюшами. Она продемонстрировала, как можно подчеркнуть свои достоинства. Звезда принарядилась для вечера с мужем, а вот днем щеголяла в рубашке и шортах.
Кети Топурия. Фото: соцсети
Алсу
А вот Алсу многие считают иконой стиля. Она всегда старается выглядеть утонченно и не позволяет себе смелых разрезов. Этим летом артистка носит платье-рубашку в модном оттенке сочной травы.
«Многие из самых модных платьев лета репрезентируют природные темы и узоры, но если вы не любите смелые принты, то сочно-зеленый цвет, как у Алсу, — отличный выбор.
Кроме того, в тренде мини-юбки и платья благодаря укороченному подолу и простоте ношения, они превращаются из дневных в вечерние с помощью быстрой смены обуви и аксессуаров», — рассказал Наз.
Алсу. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro