Вырезы, принты, узоры: какие остромодные платья носят Алсу, Бузова и другие звезды этим летом

Телеведущая Ксения Бородина привыкла быть в центре внимания, поэтому всегда берет с собой много нарядов в поездки. И на этот раз она поддержала тренд на платья-трубы из трикотажа, которые выглядят максимально женственно на фигуре. Такие платья можно дополнить поясом и аксессуарами, а каблук станет удачным завершением образа.

«Дерзкие вырезы в тренде уже долгое время, и не похоже, что они куда-то денутся летом 2022 года. Вырезы на спине были трендом прошлого сезона, но с наступлением лета мы увидим больше плечевых, как у Натальи Подольской, и асимметричных вырезов на подоле, как у Ксении Бородиной.

Вырезы привлекают внимание, так что найдите платье с вырезом, который открывает самую красивую часть вашего тела», — отметил Маер.