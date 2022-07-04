В модную полоску: Нетребко в струящемся платье макси с эффектом стройности поддержала мужа в театре в Вероне

Анна Нетребко в этом году отдохнула в Египте и посетила США, Великобританию. А начало лета звезда провела дома в Вене, где устраивала посиделки с друзьями и гуляла с сыном Тьяго. Каждый раз она представала в новом образе.
А вот в июле Анна уже начала готовится к гастролям. Она приехала с мужем Юсифом Эйвазовым в Италию. Недавно певица в романтичном образе посетила музыкальный концерт в Венеции. А накануне она пришла поддержать супруга, который принял участие в постановке на легендарной старинной арене.
Для такого случая Нетребко облачилась в струящееся платье в полоску. Наряд она дополнила тонким поясом. За счет принта создался эффект стройности, о котором не раз рассказывала Эвелина Хромченко. Прическу звезда украсила платком.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
«Путешествие в «Аиду». Совсем скоро я вступлю на эту сцену в легендарную постановку «Дзеффирелли» — 8, 16 и 28 июля. Сегодня я аплодирую моим прекрасным коллегам», — поделилась Анна.
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К слову, поклонники пришли в восторг от того, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что она всегда поражает своими образами.
«Какая красивая», «Ох, вы просто сногсшибательная», «До чего крутой наряд», «Вы всегда прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.