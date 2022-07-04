В модную полоску: Нетребко в струящемся платье макси с эффектом стройности поддержала мужа в театре в Вероне

А вот в июле Анна уже начала готовится к гастролям. Она приехала с мужем Юсифом Эйвазовым в Италию. Недавно певица в романтичном образе посетила музыкальный концерт в Венеции. А накануне она пришла поддержать супруга, который принял участие в постановке на легендарной старинной арене.

Для такого случая Нетребко облачилась в струящееся платье в полоску. Наряд она дополнила тонким поясом. За счет принта создался эффект стройности, о котором не раз рассказывала Эвелина Хромченко. Прическу звезда украсила платком.