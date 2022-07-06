«Жаркий день в Сирмионе»: постройневшая Нетребко в алых шортиках устроила танцы на яхте

Анна Нетребко является известной певицей. Она выступала в самых разных странах. Живет артистка в Австрии, но обычно регулярно ездит на гастроли.

В этом году она была раздосадована, когда некоторые театры перестали с ней работать. Но звезда устроила себе отпуск, съездив в Великобританию. А уже в конце весны она вернулась на сцену.