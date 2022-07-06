«Жаркий день в Сирмионе»: постройневшая Нетребко в алых шортиках устроила танцы на яхте

Анна Нетребко является известной певицей. Она выступала в самых разных странах. Живет артистка в Австрии, но обычно регулярно ездит на гастроли.
В этом году она была раздосадована, когда некоторые театры перестали с ней работать. Но звезда устроила себе отпуск, съездив в Великобританию. А уже в конце весны она вернулась на сцену.
Недавно Анна отдыхала дома в Вене, где много времени уделяла сыну Тьяго. Также она демонстрировала женственные образы. Но теперь певица приехала в Италию, где скоро начнет давать концерты. А пока она посещает театры как зритель и гуляет по улочками Вероны, наряжаясь в платья.
Но накануне Нетребко оказалась в Сирмионе. Она погуляла по городу, а потом отправилась кататься на яхте. В знойную жару артистка щегольнула в алых мини-шортах. Она устроила танцы на палубе.
«Жаркий день в Сирмионе… и знаменитое мороженое с углем! +38! Озеро Гарда», — поделилась звезда.
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Поклонники осыпали комплиментами певицу. Многие поразились тому, как она похудела.
«Как красиво!», «Как ярко вы выглядите», «Ой, модель», «Умеете жить красиво», «Сногсшибательные кадры получились», «Ну что это за дама в алом! Так хороша собой», — стали писать подписчики.