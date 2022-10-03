«После рабочего дня»: Регина Тодоренко без макияжа и укладки запечатлелась с крохой-сыном на руках

Примечательно, что Регина 3 октября посвятила день встречам. Она отметилась в черном комбинезоне в ресторане. А вот вечером телеведущая вернулась домой. Она стала нянчить младшего сына. Тодоренко запечатлелась без макияжа и с взъерошенными волосами. Она была в топике и брюках с маленьким Миром на руках. Мальчик был облачен в ползунки.

«Реальность после рабочего дня», — написала звезда.

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