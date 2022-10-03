«После рабочего дня»: Регина Тодоренко без макияжа и укладки запечатлелась с крохой-сыном на руках

Регина Тодоренко является одной из известных ведущих. Она не скрывает, что еще до съемок в шоу «Орел и решка» прославилась, когда приняла участие в украинской версии «Фабрики звезд». Регина смогла стать популярной и начала снимать блоги. Теперь она также состоит в браке с Владом Топаловым. Она успешно совмещает карьеру и материнство.
В этом году Регина снова стала мамой. Она назвала сына Мир. Также у нее подрастает сын Михаил. Телеведущая уже спустя месяц после родов вернулась к работе. Она не скрывает, что сильно устает, хотя муж зачастую помогает ей присматривать за детьми. Тодоренко недавно даже совершила полет на самолете с наследниками.
Примечательно, что Регина 3 октября посвятила день встречам. Она отметилась в черном комбинезоне в ресторане. А вот вечером телеведущая вернулась домой. Она стала нянчить младшего сына. Тодоренко запечатлелась без макияжа и с взъерошенными волосами. Она была в топике и брюках с маленьким Миром на руках. Мальчик был облачен в ползунки.
«Реальность после рабочего дня», — написала звезда.
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Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что мальчик подрос. Фанаты поразились тому, как у него отрасли волосы.
«Какие милые», «Регина — настоящая женщина», «Это просто жизнь», «Как быстро растет малыш», «У вас такая фигурка! Прям хороши», «Домашняя такая», «Какой сладкий мальчик», «Мир уже с такой копной волос», — стали писать подписчики.