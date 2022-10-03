«Свидание с девушкой»: Тодоренко в силуэтном комбинезоне с вырезом и косухе предстала в ресторане

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Слава к ней пришла после того, как вышло шоу «Орел и решка» с ее участием. Потом Регина стала снимать свои блоги и отметилась на разных проектах. При этом она обрела счастье и в личной жизни. Звезда замуж за Владом Топаловым и растит двоих сыновей.
Не так давно Тодоренко вернулась к работе. Она решила возобновить съемки, хотя только родила второго ребенка. Сына Мира телеведущая часто берет с собой на работу. Примечательно, что на днях она даже совершила перелет с двумя детьми. Звезда призналась, что доставила неудобства другим пассажирам.
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Тодоренко часто хвастается образами. Она также порой предстает без макияжа. Телеведущая не скрывает, что устает. Но на этот раз она принарядилась и накрасилась, так как отправилась в ресторан.
«Сегодня у меня было запланировано свидание с девушкой. Оно не состоялось, но я поела за двоих. Обед скрасила красноречивая красавица», – призналась звезда.
Регина покрасовалась в черном комбинезоне с вырезом и косухе. Ее лук дополнял берет. Она подчеркнула свои формы.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Регина похорошела. Многие заметили, что наряд выгодно скрыл изъяны фигуры. «Ой, а так нарядились, словно на свидании с мужем», «Хорошо выглядите, но не стоит есть двойные порции», «Ох, какой вид», «Шикарная женщина», — стали писать пользователи Сети.