«Свидание с девушкой»: Тодоренко в силуэтном комбинезоне с вырезом и косухе предстала в ресторане

Не так давно Тодоренко вернулась к работе. Она решила возобновить съемки, хотя только родила второго ребенка. Сына Мира телеведущая часто берет с собой на работу. Примечательно, что на днях она даже совершила перелет с двумя детьми. Звезда призналась, что доставила неудобства другим пассажирам.

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