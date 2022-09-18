Талия пропала: Регина Тодоренко в костюме цвета фуксии и блузке с вырезом появилась с сыном на шоу

17 сентября она снова отправилась на съемки. Регина призналась, что трехлетний сын попросился с ней на работу. Однако мальчик уснул в машине. Телеведущая позже выложила снимки, на которых позировала в костюме цвета фуксия. Черная блузка с вырезом дополняла образ. С ней был сын, облаченный в джинсы и клетчатую рубашку.

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