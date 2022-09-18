Талия пропала: Регина Тодоренко в костюме цвета фуксии и блузке с вырезом появилась с сыном на шоу

Регина Тодоренко уже много лет трудится на телевидении. Зрители ее знают благодаря шоу «Орел и решка». Примечательно, что телеведущая обычно редко посещает вечеринки. А вот на премиях и фестивалях ее можно увидеть часто. Она снимает свои передачи, участвует в телевизионных шоу. При этом звезда совмещает карьеру и материнство.
В этом году Тодоренко стала мамой во второй раз. Она много путешествовала, когда была уже на большом сроке беременности. А рожать телеведущая предпочла в Майами. Однако на этот раз она вернулась к работе уже спустя месяц после родов. Регина теперь демонстрирует новые наряды. На съемки она часто берет с собой малыша Мира, которому всего два месяца.
17 сентября она снова отправилась на съемки. Регина призналась, что трехлетний сын попросился с ней на работу. Однако мальчик уснул в машине. Телеведущая позже выложила снимки, на которых позировала в костюме цвета фуксия. Черная блузка с вырезом дополняла образ. С ней был сын, облаченный в джинсы и клетчатую рубашку.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
«Все-таки проснулся и даже поучаствовал в шоу», – написала звезда.
Поклонники восхитились маленьким Михаилом. Но некоторые заметили, что Тодоренко не вернулась в форму. Брюки лишь подчеркнули отсутствие талии. «Какая красивая мама», «Мальчик такой хорошенький», «Ой, а почему штаны такие широкие, талия просто испарилась», «Не вернулись еще в форму», — стали писать пользователи Сети.