Регина Тодоренко: как пробила себе путь к славе, кто отец ее второго ребенка и какие скандалы ударили по ее бюджету

Телеведущая и певица за карьеру появилась во многих шоу и телепроектах.

Телеведущая Регина Тодоренко перестала молчать о своей беременности, которую долго скрывала и которая давно стала известна публике. Девушка сделала это на шоу «Маска», подчеркнув внушительный живот обтягивающим платьем. Это будет второй ребенок звезды в браке с певцом Владом Топаловым. На свет он должен появиться в конце весны — начале лета.

Регина Тодоренко: детство, национальность, гражданство

Регина Петровна Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе Украинской ССР в украинской семье и по сей день имеет украинское гражданство. Она стала вторым ребенком в семье после брата Юрия, разница в возрасте с которым у нее составляет 6 лет.

Став школьницей, Регина попала в театр «Балаганчик», где девочка задержалась на все 10 лет. Здесь она регулярно выходила на сцену, исполняя в основном главные роли, так что боязнь выступать перед публикой преодолела еще в детстве. К тому же, ей очень нравилось быть в центре внимания.

Помимо театра, Тодоренко ходила в танцевальный кружок и занималась вокалом. А вот образование выбрала совсем не творческое – поступила в Одесский национальный морской университет на факультет транспортных технологий и систем. Только в мечтах у нее была сцена. И вскоре она оставила учебу, переехала в Киев и поступила на факультет режиссуры и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств, который окончила в 2013 году.

Регина Тодоренко: музыка, «Фабрика звезд», «Орел и решка»

Следуя за мечтой, студентка Тодоренко обошла множество кастингов и была утверждена на роль телеведущей в конкурсе «Золотая десятка». Там в 2007 году ее заметила продюсер и певица Наталия Могилевская, которая пригласила девушку в украинский проект «Фабрика звезд».

Тодоренко стала финалисткой «Фабрики», но не победила. Зато стала солисткой вновь образованной из участниц проекта группы Real O. В 2010 году вышел дебютный альбом герлз-бэнда «Платье». В следующем году дебютная пластинка получила первую награду – «Золотой граммофон». А спустя три года контракт Регины закончился, и она отправилась в свободное плавание, чтобы стать сольной артисткой.

Певица Тодоренко не только регулярно выступала сама, но и стала автором песен для многих звезд украинского и российского шоу-бизнеса. Ее произведения вошли в репертуар Софии Ротару, Николая Баскова, Ани Лорак, Наталии Могилевской, Натальи Бардо.

В 2015 году Тодоренко отправилась на шоу «Голос» на Первом канале. Она прошла «слепые» прослушивания, и к ней повернулась Полина Гагарина, в команде которой Регина продолжила участие. Но в финал пройти не смогла. А через год увидел свет ее первый сольник Fire, в который вошли 13 композиций.

К тому моменту Регина Тодоренко уже была популярной телеведущей – в 2014 году она стала вести популярное шоу на телеканале «Пятница!» — «Орел и решка. На краю света». В паре с Николаем Сергой они побывали в самых экзотических уголках планеты, оказываясь в которых, кидали монетку – кому-то выпадало путешествовать с «золотой» картой и ни в чем себе не отказывать, а кто-то отправлялся на поиски приключений со ста долларами в кармане.

Тодоренко появилась в тревел-шоу в десятом, юбилейном сезоне уже со звездной командой «старичков» — Жанной Бадоевой, Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк. А в 13-м сезоне с Лесей Никитюк Тодоренко участвовала в сезоне «Ад и рай».

«Орел и решка» с участием Регины Тодоренко снимали и в России. В 2018 году девушка в паре с Тимуром Родригезом объездила нашу необъятную страну.

Регина Тодоренко: другие проекты

Параллельно с «Орлом и решкой», сделавшем Регину суперпопулярной, Тодоренко успевала участвовать и в других проектах. Например, в 2017 году она вошла в труппу спектакля «Заложи жену в ломбард» в Театриуме на Серпуховке. Ее партнером стал Влад Топалов.

В том же году звезда объявила, что покидает «Орел и решку». Всего в проекте девушка была четыре года. Но продолжала трудиться на «Пятнице!» в других шоу.

Вместе с Владом Лисовцом они стали вести программу «Мейкаперы» в 2018 году. Тогда девушка была выбрана ведущей музыкального конкурса «Голос улиц» и собственного еженедельного развлекательного шоу «Пятница с Региной».

После шести выпусков, с августа 2018 года программа перестала выходить на «Пятнице!», но была перезапущена уже на собственном YouTube-канале Тодоренко. В гости к ней приходили звезды и знаменитые пары, а темы для встреч были самыми разнообразными – от творчества до материнства и отношений.

С 2019 года Регина Тодоренко стала ведущей авторского шоу «Регина+1». Ставшая мамой Регина посвятила ее материнству и воспитанию, и эти вопросы ей помогали раскрывать разные звезды. За шоу Тодоренко осенью 2019 года была награждена премией «ТЭФИ» в номинации «Лучшая ведущая утренней программы».

В 2020 году Регина Тодоренко вошла в состав жюри нового проекта НТВ «Маска». Вместе с ней кресла судей заняли Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и в разное время – Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва. Кроме того, телеведущая снималась в новогодних спецвыпусках «Маски», в 2020 году выступив на сцене с Владом Топаловым в костюме Панды.

Осенью 2020 года Тодоренко стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Пару ей составил Роман Костомаров. Они дошли до финала и заняли третье место.

Весной 2021 года на телеканале «Пятница!» Тодоренко стала вести новое шоу «ТикТок Талант» вместе с Романом Каграмановым.

Регина Тодоренко: личная жизнь

Долгое время о личной жизни популярной телеведущей не было известно ничего. Девушка объяснялась – ей совершенно некогда устраивать ее, поскольку она все время на съемках или в разъездах на шоу «Орел и решка».

В феврале 2016 года стало известно, что девушка встречается с продюсером Никитой Трякиным. Они знакомы еще со студенческой скамьи, и роман их к тому времени продолжался уже три года.

В театральном проекте «Заложи жену в ломбард» в 2017 году Тодоренко познакомилась с Владом Топаловым. На сцене они играли влюбленных, и роман с подмостков быстро стал реальностью, хоть его пара всячески скрывала.

А потом поползли слухи, что Тодоренко ждет первенца. Так и вышло – в декабре 2018 года она стала мамой мальчика, которого назвали Михаилом, в честь отца Топалова.

В 2019 году летом звезды поженились, сыграв свадьбу в Италии. В конце 2021 года поклонники вновь заподозрили, что Тодоренко в положении, но девушка никак не комментировала их догадки, всячески скрывая растущий животик под объемными нарядами.

И лишь когда прятать объемы уже стало невозможно, рассекретила интересное положение. На шоу «Маска» она появилась в облегающем полупрозрачном наряде, акцентирующем животик. На свет малыш должен появиться в июне.

Регина Тодоренко: скандалы

За карьеру Регина Тодоренко не раз становилась героиней скандалов. Первое громкое дело случилось в 2015 году, когда в одном из интервью телеведущая рассекретила главную тайну проекта «Орел и решка». Девушка заявила, что нет никакой «золотой карты», это всего лишь символ, и ведущие не могут тратить неограниченное количество денег, а доступ к дорогостоящим отелям и заведениям ведущие получают всего на время съемки, то есть несколько часов, и по бартеру.

Случился грандиозный скандал, продюсеры были в бешенстве и даже подумывали попрощаться с болтливой ведущей. Но Тодоренко выплатила штраф в размере 10 тысяч долларов за разглашение в размере двух зарплат и продолжила быть лицом шоу.

Следующий неприятный эпизод случился в 2020 году, когда во время самоизоляции в микроблогах девушка во время «прямого эфира». Тодоренко оскандалилась, когда осудила женщин, подвергшихся домашнему насилию:

«Мой муж меня бьет». А почему? Не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты делала для того, чтобы он тебя ударил?», — сказала, как отрезала, Тодоренко.

Реакция общественности была незамедлительной. Ее начали травить за сказанное, лишили звания «Женщина года-2019», которое она получила от журнала Glamour. Две крупнейшие международные компании разорвали рекламные контракты с Тодоренко. Потерю каждого из них эксперты оценили в суммы порядка 20 млн руб.

Девушка дважды извинилась – первый раз попыталась раскаяться и объяснить, что ее не так поняли, а также подчеркнула, что сама пережила нечто, о чем пока не готова говорить. Повторные извинения Тодоренко выпустила в виде документального фильма о жертвах домашнего насилия «А что я сделала, чтобы помочь?». Также звезда перевела 2 млн рублей в фонд «Насилию.нет» и продолжает участвовать в сборе денег на психологов и диспетчеров организации.

После лишения звания «Женщина года» статуэтку этой премии Регина Тодоренко публично передала печально известной жертве домашнего насилия – блогеру Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Перед тем как что-то предпринимать, Тодоренко консультировалась с одним из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксаной Пушкиной. Пушкина поддержала Регину, поверив искреннему порыву помочь.

Еще один скандал всплыл в начале 2022 года. Начинающая писательница Дарина Мишина обвинила Регину Тодоренко в том, что та присвоила ее интеллектуальный труд – девушка написала книгу для детей, автором которой хотела значиться одна Тодоренко. При этом, взявшись за работу, автор не заключила договор со звездой, а когда передала наработки, с ней попрощались и перестали выходить на связь.

«В соцсетях Регины я увидела, что она все же работает над книгой. Я боюсь, что ее основой станет моя идея и мои герои, ведь я ей отдавала все свои наработки», — рассказала писательница Мишина.

Регина Тодоренко: внешность, пластика, горячие фото

За своей внешностью Регина Тодоренко тщательно следит, а стиль ей помогают выстраивать профессиональные фэшн-эксперты, визажисты и парикмахеры.

В 2016 году Тодоренко появилась на обложке мужского журнала Maxim, блеснув красотой обнаженного тела. Фотосессия пришлась по душе многим – и читателям издания, и поклонникам телеведущей.

До беременности Тодоренко весила 55 кг при росте 167 см и вызывала массу вопросов у беспокоящейся о ее худобе аудитории. В частности, некоторые недоумевали, куда же делась ее пышная грудь, о чем Регина прозаически высказалась – грудное вскармливание прекратилось, а вместе с ним ушли и объемы.

Относительно пластики Тодоренко тоже существует масса споров. Некоторые внимательные поклонники заметили, что у девушки с годами изменилась форма носа, стали четче скулы, пухлее губы. При этом сама ведущая отрицает какие-либо встречи с пластическими хирургами.

Что действительно имеет место, так это походы в тату-салоны. У Регины их несколько – на запястье, на плече и на ноге.

Кстати, с рисунком на теле связан один не очень приятный для Тодоренко эпизод: на съемках шоу «Орел и решка» во Французской Полинезии продюсеры отправили ее к местному кольщику, мол, для колоритности картинки.

И телеведущая выкроила из доставшихся ей ста долларов сумму на процедуру. Однако, результат ее ошеломил: кривой рисунок не отличался красотой, и настроение было испорчено.

Регина Тодоренко: доход

Регина Тодоренко является одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. В 2019 году, по данным Forbes Russia, она заработала 860 тысяч долларов, и это только в Instagram (запрещенная в России соцсеть).

В интервью Ксении Собчак в конце 2019 года звезда призналась, что ее заработок на порядок выше указанного, и сравнила его с доходом «блондинки в шоколаде». «Чуть меньше, чем у Ксении Анатольевны. Даже обидно, что так указали», — высказалась Тодоренко. Собчак, между тем, в Сети заработала тогда 1,6 миллиона долларов.

больше по теме К пополнению готова: беременная Тодоренко показала внушительные запасы подгузников и детского питания Телеведущая скоро снова станет мамой.

Помимо Сети, доход Тодоренко получает от рекламных контрактов, телеканалов и авторских прав как поэт-песенник.

Регина Тодоренко сегодня

В настоящее время Регина Тодоренко регулярно появляется на НТВ в качестве члена жюри проекта «Маска». Именно эту площадку звезда выбрала для того, чтобы объявить о своей беременности – теледива ждет второго ребенка от мужа Влада Топалова.

Как любой беременной, Тодоренко нельзя испытывать стресс, но после начала спецоперации на Украине, которую Россия проводит с целью защиты Донбасса, звезда не скрывала, что очень переживает за родных – ее мама и папа остаются на Украине. Хотя свое отношения о происходящем Тодоренко официально не обозначила, несмотря на то, что публика по обе стороны российско-украинской границы его очень ждет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!