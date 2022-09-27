«О, боже, еще и младенец!»: Регина Тодоренко с крохотным сыном Миром и его братом улетела из страны (фото)

«Первый полет с двумя детьми прошел нормально: поорали, сходили в туалет, порисовали, посмотрели мультфильмы, поистерили на посадке, швырялись кроссовками, иногда даже планшет с мультиками летал. Самолет – это, кстати, единственное место, где у Майкла карт-бланш на мультфильмы. Смотри столько, сколько хочется.

Я знаю , как сильно напрягают маленькие требующие внимания дети в закрытом пространстве. Сама несколько лет назад входила в ту категорию людей, которая считает: «почему просто нельзя успокоить своего орущего ребенка».

Когда я зашла на борт, пара преклонного возраста посмотрела на меня своими округлившимися глазами и успела заметить: «Ооо, она одна с двумя детьми? О, боже, еще и младенец!»

Была и добрая женщина, которая подошла ко мне во время укачивания кричащего Мируси, и предложила накапать ему успокоительного, а то своему она уже накапала, чтоб спокойный был в полете.

Все мы очень разные и методы успокоения детей – тоже разные, но порой бывает обидно видеть осуждающие взгляды», – поделилась звезда.