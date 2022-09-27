«О, боже, еще и младенец!»: Регина Тодоренко с крохотным сыном Миром и его братом улетела из страны (фото)

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Многие ее знают благодаря шоу «Орел и решка», которое она вела. Также Регина пытается построить карьеру актрисы. Но пока ее также зовут на проекты в качестве члена жюри. А в этом году она была в декретном отпуске. Летом звезда стала мамой во второй раз.
У Регин и ее мужа Влада Топалова растет сын Михаил. А теперь пара заботится о маленьком сыне Мире. Телеведущая предпочла рожать в Майами, но уже через месяц она вернулась к работе. Артистка то и дело хвасталась тем, что на съемках для ее сына есть кроватка в гримерке. Тодоренко демонстрировала, что она хорошая мама, которая успевает совмещать карьеру и материнство.
На этот раз Тодоренко решила улететь из страны с сыновьями. Она поделилась кадром, который был сделан в самолете. Телеведущая держала на руках крохотного сына, который спал, накрытый пледом. Рядом сидел Михаил, который смотрел мультики. Но артистка призналась, что доставила неудобства другим пассажирам.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
«Первый полет с двумя детьми прошел нормально: поорали, сходили в туалет, порисовали, посмотрели мультфильмы, поистерили на посадке, швырялись кроссовками, иногда даже планшет с мультиками летал. Самолет – это, кстати, единственное место, где у Майкла карт-бланш на мультфильмы. Смотри столько, сколько хочется.
Я знаю , как сильно напрягают маленькие требующие внимания дети в закрытом пространстве. Сама несколько лет назад входила в ту категорию людей, которая считает: «почему просто нельзя успокоить своего орущего ребенка».
Когда я зашла на борт, пара преклонного возраста посмотрела на меня своими округлившимися глазами и успела заметить: «Ооо, она одна с двумя детьми? О, боже, еще и младенец!»
Была и добрая женщина, которая подошла ко мне во время укачивания кричащего Мируси, и предложила накапать ему успокоительного, а то своему она уже накапала, чтоб спокойный был в полете.
Все мы очень разные и методы успокоения детей – тоже разные, но порой бывает обидно видеть осуждающие взгляды», – поделилась звезда.
Пока Регина не рассказала, где находится. Но она показала, как гуляет с коляской в горах. Не все поклонники разделили ее стремление не расставаться с детьми в поездках и на работе.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды