Никакой школы 1 сентября: Орбакайте засняла, как подросшая дочка Клава веселится в Люксембургском саду

На этот раз Пугачева 1 сентября отвела двойняшек Лизу и Гарри в школу без мужа. Максим Галкин находится в гастрольном туре. Пока и внучка Примадонны не пошла в школу. Орбакайте запечатлела ее на фоне водоема в футболке и белой юбке. Клавдия прыгала и позировала с распущенными волосами. Поклонники сразу узнали Люксембургский сад в Париже.

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