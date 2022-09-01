Никакой школы 1 сентября: Орбакайте засняла, как подросшая дочка Клава веселится в Люксембургском саду

Кристина Орбакайте давно завоевала любовь публики. Она не скрывает, что ее путь по карьерной лестницей был непростым. Хотя уже с малых лет дочка Аллы Пугачевой снималась в кино, а также рано продемонстрировала свой вокальный талант. Теперь она одна из самых востребованных артисток. В этом году звезда блистала в театре, давала концерты и снималась в новых проектах.
В этом году Орбакайте также много путешествовала. Она возила дочку Клавдию и сына Дени во Францию, потом они гостили в Юрмале, где также отдыхала Алла Пугачева с семьей. А в августе певица смогла насладиться жаркой погодой на Миконосе, где была с младшей наследницей и мужем Михаилом Земцовым. Недавно артистка отметилась в Лондоне, что удивило многих поклонников.
На этот раз Пугачева 1 сентября отвела двойняшек Лизу и Гарри в школу без мужа. Максим Галкин находится в гастрольном туре. Пока и внучка Примадонны не пошла в школу. Орбакайте запечатлела ее на фоне водоема в футболке и белой юбке. Клавдия прыгала и позировала с распущенными волосами. Поклонники сразу узнали Люксембургский сад в Париже.
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«1 сентября! Счастливого учебного года всем детям и родителям!» – написала Орбакайте.
Пользователи Сети восхитились тем, как выросла наследница артистки. Многие пожелали ей хорошей учебы. Клава, как известно, давно ходит в школу в Нью-Йорке. Однако в Америке учебный год начинается позже, поэтому у нее есть время, чтобы набраться сил.