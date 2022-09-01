Впервые без папы: Алла Пугачева запечатлела повзрослевших двойняшек Лизу и Гарри на школьной линейке

Алла Пугачева является известной певицей. Она уже вышла на пенсию, но интерес к ее персоне не угасает. Примечательно, что артистка в свои 73 года следит за внешностью и старается одеваться стильно.

В этом году она вместе с мужем Максимом Галкиным свозила детей в Израиль. А лето они провели в Юрмале, где двойняшки Лиза и Гарри насладились отдыхом.