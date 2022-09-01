Впервые без папы: Алла Пугачева запечатлела повзрослевших двойняшек Лизу и Гарри на школьной линейке

Алла Пугачева является известной певицей. Она уже вышла на пенсию, но интерес к ее персоне не угасает. Примечательно, что артистка в свои 73 года следит за внешностью и старается одеваться стильно.
В этом году она вместе с мужем Максимом Галкиным свозила детей в Израиль. А лето они провели в Юрмале, где двойняшки Лиза и Гарри насладились отдыхом.
Недавно Пугачева вернулась в Россию. Она взволновала общественность, когда появилась на улицах Москвы. Певица устроила шопинг перед началом учебного года. А вот Галкин в это время прилетел в Австралию. Там он готовится дать концерт. По этой причине 1 сентября Алла Борисовна сама отвела двойняшек в школу. Малыши пошли в третий класс.
Примечательно, что Примадонна лишь из машины перекинулась с журналистами парой слов. Она решила не делать много видео, но засняла школьников для мужа. На линейке Лиза и Гарри стояли возле своей учительницы и одноклассников. На них была школьная форма. Мама сделала Лизе хвост, но курчавые волосы торчали во все стороны. Ее лицо украсил розовый румянец. Гарри решил помочь маме, которая снимала происходящее на телефон.
«Красавцы», – заявила Пугачева.
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Еще недавно поклонники гадали, привезла артистка детей в Россию или нет. Теперь появилось подтверждение, что двойняшки находятся в замке в деревне Грязь. По словам артистки, они сами делают уроки. Она поделилась, что они уже занимаются шахматами, но возможно в этом году у них появятся новые кружки.