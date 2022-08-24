Неожиданный поворот: Орбакайте приехала с подросшей дочкой в Лондон вслед за Галкиным

Кристина Орбакайте является известной исполнительницей. С юных лет она также снимается в кино. Артистка родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет оказалась в гуще событий. Теперь она сама гастролирует и успевает играть в театре. Но этим летом звезда решила устроить отпуск с семьей. Она успела побывать во Франции и даже в Юрмале, где гостит Алла Борисовна.
Примечательно, что Кристина недавно делилась кадрами из Греции. Она провела время с супругом и дочкой Клавдией на Миконосе. Певица не скрывает, что теперь готовится к началу учебного года, так как ее наследница учится в школе в Нью-Йорке. Но 24 августа она неожиданно оказалась в Лондоне. Там Орбакайте забралась в часовую башню Биг-Бен.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На фото Клавдия позировала возле часов с видом на центр города и знаменитое колесо обозрения.
«Высоко сижу, далеко гляжу!» — заявила звезда.
Примечательно, что накануне в Англию прилетел Максим Галкин. Он не скрывает, что у него в Лондоне гастроли, поэтому муж Примадонны остановился у арены The O2. 24 августа там юморист выступит для публики.
Клавдия Земцова. Фото: соцсети звезды