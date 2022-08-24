Неожиданный поворот: Орбакайте приехала с подросшей дочкой в Лондон вслед за Галкиным

Примечательно, что Кристина недавно делилась кадрами из Греции. Она провела время с супругом и дочкой Клавдией на Миконосе. Певица не скрывает, что теперь готовится к началу учебного года, так как ее наследница учится в школе в Нью-Йорке. Но 24 августа она неожиданно оказалась в Лондоне. Там Орбакайте забралась в часовую башню Биг-Бен.

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