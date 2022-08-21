Счастливые и влюбленные: Орбакайте в белом костюме и вязаной блузке предстала с Земцовым и дочкой на Миконосе

Кристина Орбакайте является одной из самых известных певиц. Она родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет была в центре внимания.
Примечательно, что артистка активно дает концерты, снимается в кино, а в прошлом году выпустила свои духи. При этом она всегда уделяет время своим детям.
Этим летом Кристина много снималась. Но она успела съездить с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой в Юрмалу. Там в этом году отдыхает Пугачева с семьей. Некоторое время наследница артистки гостила у бабушки.
Но недавно Орбакайте ее забрала. Они приехали на один из своих любимых курортов – Миконос. Там супруги встречали закаты, купались и загорали.
На этот раз Орбакайте сообщила, что их семейный отпуск подходит к концу. Она опубликовала кадры с мужем и наследницей. На греческом острове певица щегольнула в белоснежном костюме и черной вязаной блузке. Земцов предпочел облачиться в принтованное поло и брюки. А 10-летняя Клавдия отметилась в футболке цвета «Тиффани» и белой юбке.
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Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Наши летние путешествия подходят к концу. Скоро новый учебный и творческий год! Желаем всем добра», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина в 51 год. Многие отметили, что у супругов до сих пор влюбленность в глазах. Пользователи Сети заметили, что пара счастлива. А их дочка растет копией мамы. Однако комментарии к посту артистка отключила, чтобы не провоцировать хейтеров.