Счастливые и влюбленные: Орбакайте в белом костюме и вязаной блузке предстала с Земцовым и дочкой на Миконосе

Кристина Орбакайте является одной из самых известных певиц. Она родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет была в центре внимания.

Примечательно, что артистка активно дает концерты, снимается в кино, а в прошлом году выпустила свои духи. При этом она всегда уделяет время своим детям.