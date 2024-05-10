Екатерина Климова об актерском будущем сына от Игоря Петренко: «Я не стала с ним бороться, отговаривать»

Екатерина Климова в одном из недавних интервью уточнила, что ее старший сын от Игоря Петренко Матвей профессионально занимался боксом, но ему пришлось оставить этот спорт, так как у мальчика обнаружили проблемы со зрением, в частности, это то, что в их семье передается из поколения в поколение — проблемы с сетчаткой глаз. Поэтому сыну Екатерины Климовой пришлось бросить бокс. Ему нельзя перенапрягаться и заниматься физическими нагрузками.

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Вот так Матвею пришлось найти себе другое занятие по душе, актерство. Юноша решил пойти по стопам своих родителей, выбрав творческую профессию. Он поступил в Театральную школу Олега Табакова.

«Я вижу в нем внутренний свет, а это всегда дефицит, у нас очень мало героев, их не хватает. Если он будет стараться, у него может получиться. Поэтому я не стала с ним бороться, отговаривать, пусть попробует, его это или не его. Я очень рада, что сын попал в школу Олега Табакова, и вижу, что Матвей просто растворился в этой атмосфере», - отметила Екатерина Климова.

По материалам «ТН Звезды»

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