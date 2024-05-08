Бузова объяснила, почему не общалась с Манукяном после разрыва: «Мне было неинтересно»

Ольга Бузова в свежем интервью призналась, что она не хотела видеть блогера Давида Манукяна. И на это у нее были свои причины. Пережив непростое расставание с человеком, которого она любила, экс-ведущая проекта «Дом-2» решила сделать все для того, чтобы он больше не потревожил ее покой. Однако экс-возлюбленных свели вместе на шоу «Сокровища императора». И это стало для Ольги Бузовой испытанием на прочность. Она объяснила, почему не хотела видеть Давида Манукяна после того, как они перестали быть парой.

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«Потому что мне было неинтересно. Я сделала свой выбор в пользу того, чтобы закончить отношения. И как человек, который любит себя и заботится о себе, делала все, чтобы избегать любых встреч, любого общения с ним, чтобы лишний раз не травмировать свое сердечко. Но в то же самое время я ведущая проекта «Сокровища императора». Поэтому я сделала все для того, чтобы это шоу получилось», - уточнила Ольга Бузова.

По материалам kp.ru