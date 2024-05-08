59-летняя Алена Апина сделала подтяжку подбородка

Алена Апина не скрывает, что она решилась на определенные манипуляции, чтобы сделать овал лица более подтянутым. Певица даже поделилась фото до и после в личном микроблоге, показав результат своего преображения.

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По словам Алены, в ее жизни наступил именно тот период, когда отражение в зеркале, мягко говоря, перестало ее радовать. Певица почувствовала, что у нее буквально опускаются руки, и на ум тут же приходят мысли о возрасте, несправедливости мироздания. Самый легкий путь, по мнению поп-дивы, дать этим мыслям и лживым зеркалам поглотить все сознание, и дальше уйти в депрессию. А можно, как говорит Алена, объявить войну времени и «пойти по рукам пластических хирургов». Это Апина назвала лотереей, кому как повезет.

Поэтому артистка выбрала для себя золотую середину. Алена Апина решилась подправить внешность, пожаловавшись на свой подбородок и шею. Так, она сделала подтяжку, обратившись к одному из московских специалистов в этой области.