Сама смазывает маслом: Кудрявцева приготовила блинчики с четырехлетней дочкой на кухне

Лера Кудрявцева не скрывает, что любит проводить время на съемках. Блондинка ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Каждый раз она предстает на публике в ярких нарядах. Стилисты подбирают для нее костюмы и роскошные платья.
На этот раз Лера особенно много времени проводит на съемках. Она является членом жюри в шоу «СуперСтар». Примечательно, что блондинка порой приезжает домой очень поздно, но всегда уделяет время дочке Марии.
На этот раз Кудрявцева поделилась трогательными кадрами. Она решила приготовить блины, а дочка ей помогала. На новом видео Мария стояла рядом с мамой и смазывала свежие блинчики маслом. При этом она напевала и приговаривала. Блондинка наблюдала, как кроха в лосинах в горох и футболке старалась.
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Поклонники восхитились маленькой кухаркой. Многие отметили, что Мария подросла. Другие были рады, что она предстала в домашней обстановке. Кудрявцеву похвалили, что она приучает с наследницу с малых лет готовить.
«Это идеальный вечер», «Она точно будет шикарной хозяюшкой и женой», «Ну что за прелестница», — стали писать пользователи Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети