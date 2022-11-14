Сама смазывает маслом: Кудрявцева приготовила блинчики с четырехлетней дочкой на кухне

На этот раз Кудрявцева поделилась трогательными кадрами. Она решила приготовить блины, а дочка ей помогала. На новом видео Мария стояла рядом с мамой и смазывала свежие блинчики маслом. При этом она напевала и приговаривала. Блондинка наблюдала, как кроха в лосинах в горох и футболке старалась.

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