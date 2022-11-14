Словно 18 лет: Лера Кудрявцева в комбинезоне с перьями устроила танцы со Стасом Пьехой на публике

На этот раз Кудрявцева в черном комбинезоне повеселилась прямо в студии. Члены жюри устроили танцы в разгар съемок. Телеведущая отметилась в черном костюме с перьями. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Рядом с ней отплясывал Стас Пьеха. Они насладились веселой атмосферой в шоу.

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