Словно 18 лет: Лера Кудрявцева в комбинезоне с перьями устроила танцы со Стасом Пьехой на публике

Лера Кудрявцева уже много лет строит карьеру на ТВ. Она ведет множество телепередач, а также зачастую становится ведущей концертов. Недавно блондинка предстала в Кремле, где вела мероприятие с Давой. Она щегольнула в пышной юбке и блузке. А вот дома ее ждали молодой муж Игорь Макаров и дочка Мария.
В последнее время Лера много времени проводит на съемках. Она делится кадрами, на которых предстает в ярких костюмах или элегантных платьях. Особенно часто телеведущая наряжается для шоу «Суперстар».
На этот раз Кудрявцева в черном комбинезоне повеселилась прямо в студии. Члены жюри устроили танцы в разгар съемок. Телеведущая отметилась в черном костюме с перьями. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Рядом с ней отплясывал Стас Пьеха. Они насладились веселой атмосферой в шоу.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет.
«А вы умеете отрываться», «Наша девочка», «Ну это просто круто», «Вам словно 18 лет! Так отжигаете», «Очаровательная блондинка», «Как приятно видеть такую компанию», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева и Стас Пьеха. Фото: соцсети звезды