Точеная фигурка в 51 год: Лера Кудрявцева в костюме цвета кирпича с брюками-дудочками предстала на съемках

А 10 ноября Кудрявцева вернулась к съемкам. Она поделилась кадрами из гримерки. Блондинка предстала в костюм цвета кирпича. Она покрасовалась в брюках-дудочках, которые подчеркнули ее стройные ноги. Лера также надела жилетку, которая выгодно скрыла живот и утянула талию.

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