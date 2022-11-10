Точеная фигурка в 51 год: Лера Кудрявцева в костюме цвета кирпича с брюками-дудочками предстала на съемках

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она не раз вела «Песню года», «Новую волну», также блондинка ведет несколько передач. Лера в этом году отметила 51-летие. Она продолжает следить за фигурой. Блондинка также регулярно появляется на съемках в стильных нарядах. Она не скрывает, что ей помогают стилисты.
Недавно Лера провела время с дочкой Марией. Девочке уже четыре года. Примечательно, что телеведущая также стала чаще видеться с друзьями. На днях она провела время в Санкт-Петербурге, где отметилась в молодежном образе.
А 10 ноября Кудрявцева вернулась к съемкам. Она поделилась кадрами из гримерки. Блондинка предстала в костюм цвета кирпича. Она покрасовалась в брюках-дудочках, которые подчеркнули ее стройные ноги. Лера также надела жилетку, которая выгодно скрыла живот и утянула талию.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие посчитали, что она постройнела. Хотя на днях телеведущая призналась, что побаловала себя сладким.
«Просто красотка», «Этот цвет идет не всем», «Ой, какие у вас ножки! Тростиночка», «Как вам удается выглядеть так молодо?», «Бесподобный лучок», — стали писать пользователи Сети.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды